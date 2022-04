Latina, festa a tutto volume in un locale ma senza licenza: sanzionato titolare

Ancora una volta il fenomeno della movida continua a far parlare di sé e non in termini positivi, purtroppo. La scorsa notte infatti, gli agenti della questura di Latina hanno attuato una serie di verifiche all’interno dei locali che hanno portato a galla alcune irregolarità.

Festa in un cocktail- bar ma senza autorizzazione

All’interno di un cocktail-bar era in un corso una festa, uno spettacolo pubblico con tanto di musica ad alto volume. Peccato che il locale fosse sprovvisto dell’apposita licenza. Ma non solo. L’esercizio era sprovvisto anche della verifica tecnica sulla solidità e sulla sicurezza dell’edificio che ospitava l’evento.

Per questi motivi, il titolare sarà deferito all’Autorità giudiziaria locale per i reati di natura penale. Mentre è stato sanzionato per le violazioni amministrative riscontrate nel corso dell’ispezione.