Momenti di apprensione nella mattinata di ieri in Provincia di Latina quando un agricoltore ha rinvenuto un ordigno bellico risalente all’ultimo conflitto mondiale. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato.

Bomba della seconda guerra mondiale in un campo a Borgo Podgora

Il ritrovamento è stato fatto in un terreno nella zona di Borgo Podgora. Il proprietario era intento ad arare il campo quando all’improvviso dalle zolle di terra è spuntato un ordigno bellico, arrugginito. Il proiettile, lungo circa 25 cm, con circonferenza di circa 5 cm, verosimilmente un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, era in pessimo stato di conservazione.

Area interdetta

Gli agenti intervenuti sul posto hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. La Questura di Latina ha poi immediatamente attivato l’iter per l’intervento di militari specializzati dell’Esercito per la successiva rimozione dell’ordigno, con il coordinamento della Prefettura in collaborazione con tutti gli altri enti interessati.

Il precedente

Non molto tempo fa, esattamente il 10 marzo scorso, un altro contadino aveva rinvenuto nel suo terreno, in quella circostanza eravamo a Borgo Bainsizza, un proiettile d’artiglieria di grosse dimensioni.