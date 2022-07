Prima forzano la finestra e bucano il muro, poi ‘a suon’ di pistola e coltello minacciano le cassiere della gioielleria

Un colpo da manuale quello messo a segno da alcuni malviventi a Borgo Montello, alle porte di Latina. Avevano studiato tutto nei minimi dettagli due rapinatori che sono riusciti a portarsi a casa un lauto bottino, terrorizzando le cassiere di una gioielleria della cittadina.

Colpo grosso in gioielleria: la dinamica

Erano in due ad agire e, come anticipato, il piano per portare a casa il colpo è stato studiato nei minimi particolari. Infatti i malviventi per evitare le i dispositivi antifurto del negozio hanno pensato bene di introdursi nel locale vicino forzando la finestra e bucando poi il muro comunicante. A questo punto, il loro intento era stato raggiunto e i due, ieri mattina, si sono ritrovati all’interno del retrobottega della gioielleria. Ma, ovviamente, non è purtroppo finita qui.

Le minacce e le indagini

Una volta arrivate le cassiere, — che con amara sorpresa, se li sono ritrovati davanti — i malviventi le hanno minacciate con tanto di pistola e coltello e sono riusciti a portarsi a casa un ingente bottino. In merito a quest’ultimo, è tuttora in corso l‘esatta quantificazione della somma rubata. Sul caso indaga la Polizia.