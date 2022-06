Latina, rapina un panificio e minaccia la cassiera con un coltello: è caccia al ladro

Ladro entra in un panificio e minaccia la cassiera con un coltello. A Latina, la Polizia sta dando la caccia ad un malvivente che qualche giorno fa ha rapinato un forno situato all’ingresso di Latina Scalo in via della Stazione.

Leggi anche: Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico

La rapina e la minaccia

Il rapinatore che qualche giorno fa ha derubato un panificio minacciando la commessa con un coltello stretto nel pugno è nel mirino delle forze dell’ordine. Il bandito ha fatto il suo ingresso nell’attività martedì serata, poco prima della chiusura, riuscendo ad ottenere l’incasso pari a qualche centinaia di euro. Però il ladro, per farsi consegnare l’ingente somma, non ha solo minacciato con un coltello la donna ma ha anche fatto ricorso alla violenza fisica strattonandola per un braccio. Successivamente ad un primo intervento della Squadra Volante, del caso si stanno occupando gli investigatori della Questura, che indagano per acquisire elementi utili all’identificazione del malvivente.