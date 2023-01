Nuovi Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: le novità, previste migliaia di assunzioni

Ormai è da qualche tempo, a dire il vero, che le selezioni e i concorsi pubblici nel nostro Paese non mancano, e una rapida lettura della nuova Legge di Bilancio 2023 non fa che confermare ulteriormente questo trend consolidato. In base a quanto già avvenuto negli ultimi mesi, allora, non bisogna stupirsi se per il 2023 e il 2024 sono in arrivo nuovi concorsi pubblici, per poter lavorare negli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Sono previste, infatti, migliaia di assunzioni per i profili di funzionario con contratti a tempo indeterminato. Occasioni, certamente, da non lasciarsi sfuggire per chi è alla ricerca di un nuovo impiego o da tempo ne sta cercando uno solido, e sicuro. Il concorso è attesissimo, e di certo attirerà tanti giovani e meno giovani che si cimenteranno nelle prove previste con l’obiettivo di essere finalmente assunti. Ad essere particolarmente interessanti, sono anche i numeri: infatti pare che saranno circa 3900 le risorse che saranno selezionate con procedure concorsuali pubbliche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Concorsi pubblici nel 2023, ecco tutti i bandi in arrivo: dall’Agenzia delle Entrate all’Inps