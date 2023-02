AMA assume per il Giubileo: selezioni aperte per 600 dipendenti, ecco come candidarsi

Ama si prepara al Giubileo, scrivendo un piano industriale che prevede un investimento sulle nuove assunzioni. Sulla Capitale, infatti, ci sarà bisogno di 600 nuovi dipendenti, pronti ad attivarsi all’interno della municipalizzata addetta al decoro e all’ambiente della nostra Città.

Le assunzioni di AMA in vista del Giubileo

Per il piano industriale 2023-2028 e un investimento di circa 700 milioni di euro, AMA ufficialmente cerca nuovo personale. Si tratta di un programma straordinario per un evento epocale, considerato come Roma dovrà affrontare il Giubileo del 2025. Nell’azienda all’ambiente, si prevede l’assunzione di 600 dipendenti, con una media di 150-200 inserimenti all’anno nella struttura lavorativa. Mai così tante assunzioni come in questa occasione erano avvenute prima.

Roma non solo punta a fare un forte salto di qualità sul piano del decoro, ma vorrebbe anche provare a muoversi per ridurre il fortissimo gap sia con le altre città italiane e le soprattutto le Capitali europee. Gli interventi di rinforzo delle unità all’interno di AMA, sono una pista che già da tempo si pensava, ma puntualmente con tentativi saltati per mancanza di fondi. Oggi, in confronto al passato, però ci sono i soldi a fare la differenza. Centinaia di milioni d’euro per provare a rilanciare Roma grazie al Giubileo e farla diventare una città a prova di pellegrinaggio.

Le figure ricercate dall’AMA

L’azienda, in vista del Giubileo, ricerca diverse figure che andranno a rinforzare vari reparti della realtà municipalizzata: