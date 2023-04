Assunzioni Aeroporto di Fiumicino: figure richieste, requisiti e come candidarsi

Nuove assunzioni all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”. Infatti, Aeroporti di Roma cercherebbe nuovo personale addetto alla sfera della vigilanza. Il lavoro sarebbe part time presso la struttura aeroportuale, con le assunzioni VI livello del CCNL della Vigilanza. Gli interessati alla proposta lavorativa offerta dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci”, potranno presentare la loro candidatura fino alla giornata di giovedì 20 Aprile 2023.

L’Aeroporto di Fiumicino cerca nuovo personale alla vigilanza

A fare l’offerta di lavoro è l’Istituto di Vigilanza ICTS Italia, che ricerca nuovo personale da situare all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino. L’inquadramento per la persona assunta, sarebbe quello di Guardia Particolare Giurata al VI livello del CCNL della Vigilanza. Il lavoro, come menzionato dall’Istituto di Vigilanza ICTS Italia, prevedrebbe l’operatività della persona assunta per cinque giorni a settimana. Il lavoro prevederà un turno part time di 6 ore, che coprirà tutta la stagione estiva fino al 31 ottobre 2023.

L’attività di vigilanza all’interno dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”, non prevede il possesso del porto d’armi. Saranno due le prove per essere assunti nella posizione:

un contatto telefonico, dove si fanno alcune verifiche di base;

colloquio personale, dove verrà spiegata la mansione, retribuzione il percorso formativo da sostenere per prepararsi al lavoro.

I requisiti per il lavoro

Requisiti fondamentali per candidarsi a questa offerta di lavoro, sono la cittadinanza italiana e la residenza a Roma. La residenza nella Capitale servirà per il rilascio del decreto prefettizio e la tessera di accesso aeroportuale. Sarà gradita una residenza quanto più vicina possibile alla struttura aeroportuale di Fiumicino. Una volta selezionati, i singoli candidati avranno un periodo di formazione dalla durata di due settimane.

Tale percorso prevede un corso in aula di sei giorni, accompagnato da diversi corsi online aggiuntivi. In tale percorso, ci saranno due sessioni in webinar fondamentali per il percorso formativo e quindi le pratiche di assunzione da parte dell’Istituto di Vigilanza.