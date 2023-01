Aeroporto di Fiumicino, si cercano addetti alla ristorazione: requisiti e come candidarsi

Lavoro. I tempi non sono dei più rosei per le aspettative professionali, e l’Italia rimane sempre uno dei Paesi europei con le più basse percentuali di occupati. E, intanto, la crisi economica, energetica, l’inflazione, la guerra e tutto il resto continuano a fare da sfondo al nostro futuro. Ad ogni modo, però, qualcosa si sta muovendo, e oltre ai diversi concorsi presenti anche in Legge di Bilancio per assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli di funzionari statali, anche i privati si danno da fare. Ecco un’opportunità che sicuramente vi interesserà: per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro, di una nuova prospettiva, o, pi semplicemente, per chi è al primo impiego. Nuove opportunità di lavoro giungono direttamente da uno dei leader mondiali ​ nel settore del travel retail, che ricerca addetti alla ristorazione per nuove aperture presso l’aeroporto di Fiumicino. Stiamo parlando dell’azienda Lagardère, e l’opportunità è davvero imperdibile. Continuate a leggere!

Offerte di lavoro all’aeroporto di Fiumicino: addetti alla ristorazione

Lagardère, azienda leader mondiale​ nel settore del travel retail, ricerca addetti alla ristorazione per nuove aperture all’aeroporto di Fiumicino. Le posizioni aperte sono: banconisti, baristi, camerieri, cuochi, pizzaioli e responsabili di servizio. Ecco i requisiti richiesti e le condizioni i lavoro offerte:

: esperienza nella mansione (preferibile), buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità full-time (40 ore settimanali) o part-time (24/30 ore settimanali) su turni dal lunedì alla domenica. Le condizioni offerte sono: contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi o indeterminato; parcheggio all’interno dell’aeroporto; bonus carburante; ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

La selezione è gestita dall’agenzia per il lavoro Gi Group.

La selezione è gestita dall’agenzia per il lavoro Gi Group. Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.