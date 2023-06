Assunzioni Aeroporto di Fiumicino, si cercano addetti mensa: requisiti e come candidarsi

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro. Nuove assunzioni all’aeroporto di Fiumicino che permetteranno a coloro che lo desiderano di fare esperienza nel settore della ristorazione. L’offerta di lavoro proviene da una grande società che opera all’interno dello scalo e che è alla ricerca di personale proprio per questa sede. Le selezioni sono invece affidate ad una grande e storica agenzia per il lavoro. Ma qual è il profilo professionale ricercato e quali i requisiti per inoltrare la propria candidatura?

Offerte lavoro Fiumicino: l’Amministrazione cerca personale, ecco come partecipare

L’offerta di lavoro per le nuove assunzioni all’aeroporto di Fiumicino

Cercasi urgentemente per l’importante scalo aeroportuale di Fiumicino addetti mensa. L’offerta di lavoro è valida anche per coloro che non hanno esperienza nel settore ma desiderano comunque imparare e mettersi in gioco. Le selezioni sono state prese in carico dalla nota e storica agenzia per il lavoro Adecco e i candidati che verranno selezionati saranno impiegati in differenti attività. Quest’ultime vanno dall’allestimento delle sale, all’accoglienza alla clientela, fino alla presentazione del buffet passando per la preparazione di cibi e bevande, il servizio al tavolo e il riordino-pulizia dei locali e delle attrezzature usate.

Requisiti

Ma quali sono i requisiti richiesti? Per inoltrare la propria domanda vi sono una serie di requisiti da rispettare, quali: essere in possesso di licenza media o di qualifica professionale, essere in possesso di patente B e di un mezzo per spostarsi sul posto di lavoro, nonché la ldisponibilità a lavorare part time 21 ore settimanali.

Contratto

Passiamo adesso alla modalità contrattuale. Per quel che riguarda quest’ultima, il contratto offerto è a tempo determinato e della durata di 4 mesi. Coloro che passeranno le selezioni inizieranno a lavorare subito e cioè, a partire dal 25 giugno e fino al prossimo 31 ottobre. Per tutte le altre informazioni sull’offerta di lavoro, nonché per inoltrare la propria candidatura cliccare QUI.