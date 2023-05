Offerta di lavoro all’Aeroporto di Fiumicino, nuove assunzioni di infermieri per il Pronto Soccorso

Nuove offerte di lavoro all’Aeroporto di Fiumicino, che in queste ore ha pubblicato una nota riguardo la ricerca di nuovi infermieri da inserire nella struttura. Nel dettaglio, il personale infermieristico che verrà assunto, sarà mandato a lavorare all’interno del Pronto Soccorso dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci”. La proposta lavorativa, come immaginabile, è riservata solo a infermieri professionisti.

L’Aeroporto di Fiumicino cerca nuovi infermieri

Il nuovo personale sanitario che verrà assunto, prenderà servizio all’interno del Pronto Soccorso dello scalo internazionale. Il reclutamento dei nuovi infermieri, è stato avviato sulla piattaforma apposita del Gruppo Aeroporti di Roma. Gli infermieri chiamati a lavorare all’interno dell’Aeroporto, dovranno saper operare in team con medici di altissimo livello e autisti di soccorso, considerato come dovranno intervenire su tutte le urgenze presenti negli spazi aeroportuali: un luogo che, almeno nel 2022, ha contato il transito di 33 milioni di passeggeri.

I requisiti per questo lavoro

Chi vorrà proporsi per svolgere questa delicata mansione sanitaria all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino, dovrà avere una grande esperienza con questa professione. In tal senso, dovrà aver maturato esperienza in area critica, funzioni di triage, oltre che interventi assistenziali nella sala rossa e nella sala visite. Inoltre, all’esperienza pregressa in questo campo sanitario, a tutti i candidati verrà richiesta Laurea in Scienze Infermieristiche.

Cosa cerca l’Aeroporto?

A questo, poi, verrà anche chiesta l’iscrizione all’albo professionale dell’OPI, che dovrà essere in corso di validità. In più, l’Aeroporto chiederà ai singoli candidati di possedere la Patente di Categoria B, che gli garantisce di muoversi con un veicolo privato quale moto o autovettura. A garantire un plus preferenziale per essere assunti, la capacità di gestire le situazioni in forte stato di stress, la capacità di relazionarsi con pazienti e colleghi, la flessibilità negli orari di lavoro, ma anche un’ottima accuratezza nello svolgimento del proprio mestiere durante l’orario di lavoro e quindi la gestione dei pazienti.