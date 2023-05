Istituto di vigilanza assume a Roma: ecco requisiti e come candidarsi

L’Istituto di Vigilanza ricerca nuovo personale su Roma. Le persone che si vorranno candidare per l’offerta di lavoro, ovviamente andranno a ricoprire i ruoli di guardie giurate presso attività pubbliche e private. Le offerte che si sono aperte sulla Capitale, nel ruolo di guardie private, vedranno una scadenza che possiamo considerare a breve termine. L’offerto è stata messa in modo dall’Istituto La Torre, specializzato proprio in vigilanza privata.

L’offerta di lavoro presso l’Istituto di Vigilanza La Torre

La società già da quarant’anni attiva nella vigilanza di aziende pubbliche e private, ha mandato un’offerta di lavoro per il reclutamento di altri operatori volti ad ampliare il proprio team. Nell’offerta odierna, si ricercano almeno sei guardie private, che dovranno avere particolari requisiti, entrare in servizio in un periodo prestabilito e con la possibilità di un inserimento aziendale continuativo. Chi verrà assunto dalla realtà di vigilanza, sarà chiamato a svolgere l’attività fin da subito.

Dove si svolgerà il lavoro e i requisiti

Le aziende private o pubbliche si troveranno tutte nel territorio di Roma Capitale. La mansione non prevede trasferte, ma implicherà degli spostamenti. Per questi spostamenti, è richiesto un mezzo proprio e il possesso della Patente B. Inoltre, sarà richiesta la disponibilità full time a svolgere turni anche notturni o nei giorni festivi. Tra i titoli preferenziali richiesti dall’azienda, troviamo il possesso della licenza media o il diploma di scuola superiore. Necessario, invece, il decreto di nomina e porto di pistola in corso di validità.

Il contratto offerto a chi interessa questo lavoro

Il contratto offerto dall’Istituto di Vigilanza La Torre sarà a tempo determinato, per la durata di sei mesi. Questo non toglie come ci sarà la possibilità, a seguire, per l’inserimento in futuri incarichi con la stessa società di vigilanza privata. La retribuzione prevista, è quella del CCNL di categoria.