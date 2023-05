Offerta di lavoro all’aeroporto di Fiumicino, si cercano 70 operatori: figure richieste, requisiti e come fare domanda

Buone notizie per chi è un in cerca di un lavoro. Presso l’aeroporto di Fiumicino tra operatori unici e addetti allo scalo, sono settanta le figure professionali ricercate. Un’opportunità preziosa per mettersi in gioco e inoltrare la propria candidatura. Ma quali sono i requisiti richiesti e come fare per inoltrare la domanda?

Offerte di lavoro all’aeroporto di Fiumicino, 50 posizioni aperte: ecco quali, requisiti e come candidarsi

L’offerta di lavoro all’aeroporto di Fiumicino

Prima di entrare nel vivo dell’offerta di lavoro presso lo scale aeroportuale di Fiumicino, è bene ricordare che l’agenzia per il lavoro Iziwork è alla ricerca di personale a supporto dei servizi di terra nei principali scali italiani. Ora, tra operatori unici, – ai quali sono affidate le operazioni di carico e scarico degli aeromobili e pulizie di bordo – addetti agli scali e agenti di rampa, il totale delle figure professionali ricercate è di 279. Per quel che riguarda nello specifico l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, Iziwork cerca 70 figure, di cui 60 sono operatori unici e 10 addetti allo scalo.

Requisiti e candidature

Per quel che riguarda i requisiti, per la figura di addetto allo scalo ecco quali sono i criteri da rispettare:

Svolgere in maniera attenta le operazioni di check-in passeggeri e bagagli;

garantire il transito dei passeggeri;

occuparsi delle attività previste per l’imbarco dei passeggeri;

svolgere attività previste per la gestione dei bagagli di smarriti (lost & found).

Ecco invece quelli inerenti all’operatore unico:

operazioni di scarico e carico dei bagagli e delle merci

operazioni di movimentazione e allestimento carrelli e mezzi necessari alle operazioni di scarico e carico bagagli e merci sia sotto l’aeromobile sia presso le aree di smistamento

movimentazione, conduzione da e per la piazzola, posizionamento sottobordo fino al previsto punto di arrivo dei mezzi speciali

Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo candidatureserviziaeroportuali@iziwork.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Iziwork nell’apposita sezione Offerte di lavoro.

Iziwork

Infine, ricordiamo che Iziwork, fondata in Francia nel 2018, ha fatto il suo ingresso in Italia a novembre 2020, con l’apertura degli uffici a Milano e la progettazione di un piano di sviluppo supportato dal round di finanziamento di 70 milioni di euro di importanti investitori internazionali: Cathay Innovation e Bpifrance. In due anni di attività in Italia, Iziwork ha raggiunto 600.000 lavoratori iscritti sulla propria piattaforma e 780 aziende clienti all’attivo. La copertura territoriale è garantita dai 7 hub regionali, oltre all’headquarter a Milano.