Offerte di Lavoro a Fiumicino: si cercano oltre 200 figure professionali per l’aeroporto

Offerte di lavoro. Ci sono nuove ed interessanti opportunità nell’aria per chi è alla ricerca di un impiego, o per chi è fermo da fin troppo tempo. Del resto, il mercato del lavoro è instabile e non sembra dare troppi segni positivi. E poi c’è l’inflazione, la crisi economica e tutto il resto. Per questo ogni occasione non va persa, e valutata con estrema attenzione. Ecco tutti i dettagli di questa offerta che vogliamo presentarvi.

Offerte di lavoro all’aeroporto di Fiumicino, 50 posizioni aperte: ecco quali, requisiti e come candidarsi

Opportunità di lavoro a Fiumicino: oltre 200 figure ricercate

Adecco offre importanti opportunità lavorative. Si sono aperte le selezioni per oltre 200 addetti nel settore dei servizi aeroportuali nella zona di Roma. I candidati selezionati parteciperanno ad un corso di formazione propedeutico all’inserimento in azienda. Certo, una bella opportunità: Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona oltre 200 figure professionali per azienda leader nel settore dei servizi aeroportuali che saranno inserite nella zona di Roma, presso l’aeroporto di Fiumicino, in qualità di addetti al carico/scarico bagagli e addetti allo scalo a partire da inizio giugno. Le figure ricercate sono, in particolare:

150 addetti al carico/scarico bagagli (part time 5 ore su turni)

70 addetti scalo (part time 6 ore su turni)

L’iter per il lavoro e i requisiti richiesti

Le risorse selezionate parteciperanno ad un corso di formazione della durata massima di 3 settimane, propedeutico all’inserimento in azienda. Al termine del corso, ai candidati verrà offerto un contratto diretto con l’azienda della durata di 3/6 mesi, part time e su turni. Per i candidati che ambiscono alle posizioni di addetti al carico/scarico bagagli, si richiede il possesso di diploma e patente B, disponibilità a lavorare su turni, attitudine al lavoro di gruppo e affidabilità e precisione. È prevista la possibilità di essere coinvolti in successive esperienze in aeroporti all’estero. Tra i requisiti richiesti per la figura di addetti allo scalo, vi sono il possesso di un diploma o di una laurea, una fluente conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni, attitudine al lavoro di gruppo, affidabilità e precisione.