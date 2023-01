Lavoro nero a Fiumicino, nei guai un parrucchiere e un centro benessere: oltre 45.000 euro di sanzioni

Fiumicino. Un fine settimana intenso per i Carabinieri del nostro territorio, che hanno messo in atto controlli a tappeto su tutto il territorio, soprattutto con il fine di contrastare lo spaccio di droghe, i fenomeni predatori e garantire, di conseguenza, maggiore sicurezza e tutela ai cittadini. Un’attività di monitoraggio che si è resa indispensabile soprattutto durante i giorni del fine settimana, durante i quali le occasioni di illecito aumentano fisiologicamente, e con queste anche la percentuale di reati. Le operazioni sono andate in scena negli ultimi giorni, e hanno coinvolto anche le comunità del litorale laziale. Come abbiamo avuto modo di scrivere anche in precedenza, la gran parte dei controlli è avvenuta sul territorio di Ostia, dove diversi illeciti sono stati riscontrati, dal possesso di droga fino a quello di armi bianche. In un altro caso, invece, c’è stato anche un vero e propri inseguimento, con un soggetto ritrovato anche positivo all’alcool test. Il caso più eclatante accertato a Fiumicino è stato quello di un parrucchiere che lavorava nel suo salone con dipendenti completamente a nero, privi di regolare contrattualizzazione.

Nello scorso fine settimane, dunque, sono stati eseguiti controlli da parte dei carabinieri anche in diverse attività commerciali, oltre al consueto pattugliamento su strada. Il gestore di un centro benessere ubicato a Fiumicino è stato denunciato per l’assenza di autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro circa l’installazione del sistema di videosorveglianza interna. Sempre a Fiumicino, all’interno di un’attività di parrucchiere, i Carabinieri hanno accertato la presenza di lavoratori non contrattualizzati in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti ed hanno quindi sanzionato la titolare per 44.300 euro e richiesto provvedimento di sospensione dell’attività. Infine, in via delle Ibridi, i Carabinieri hanno sanzionato, per 1.600 euro, il gestore di una rivendita di casalinghi per inadeguatezze strutturali e violazioni circa la sicurezza e la salute dei lavoratori. Infine, 6 giovani sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.