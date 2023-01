Ostia e litorale: droga, alcool, armi e inseguimenti nel fine settimana dei Carabinieri

Ostia. Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, in materia di stupefacenti e armi. Un’attività di monitoraggio che si è resa indispensabile soprattutto durante i giorni del fine settimana, durante i quali le occasioni di illecito aumentano fisiologicamente, e con queste anche la percentuale di reati. Ad esito delle attività una persona è stata arrestata e altre cinque sono state denunciate a piede libero. Identificate, in totale 167 persone e eseguite verifiche su 100 veicoli.

Roma, lite accesa e botte in strada, i passanti intervengono e cercano di dividerli: uno resta ferito, l’altro scappa

Stretta dei controlli su Ostia e litorale

In manette è finito un 45enne romano, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento e sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma. Il provvedimento scaturisce a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte all’uomo, esercitate nei confronti della ex compagna. I Carabinieri hanno poi denunciato un 44enne controllato in via Ildebrando della Giovanna alla guida della sua autovettura e trovato in possesso di 3 coltelli.

Inseguimento folle sul litorale: 35enne positivo all’alcool test

Denunciato a piede libero anche un 35enne del Marocco che alla guida della sua autovettura non si è fermato all’alt impostogli dai Carabinieri in viale Focene, così è scattato un inseguimento per le vie principali della città. Per fortuna, durato poco, perché poi il soggetto è stato immediatamente fermato e sottoposto ad accertamenti con etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore al consentito. Un 40enne romano, infine, è stato denunciato perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina a bordo della sua autovettura. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 8 g di hashish. Un fine settimana a dir poco movimentato per le Forze dell’Ordine che continueranno pattugliamenti e controlli anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza, incolumità e tentare di sedare i reati predatori da sempre sono un problema dell’interno territorio.