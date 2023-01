Roma, lite accesa e botte in strada, i passanti intervengono e cercano di dividerli: uno resta ferito, l’altro scappa

Sabato sera decisamente movimentato all’Aurelio teatro di un’accesa lite in strada. Due persone, sembrerebbe per futili motivi, sono venute alle mani intorno all’ora di cena lungo la Circonvallazione Aurelia. Un acceso diverbio che ha attirato l’attenzione di diversi passanti e alcuni di questi, per evitare il degenerare della situazione, sono anche intervenuti per cercare di placare gli animi. Uno dei contendenti alla fine è rimasto leggermente ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con ben 6 pattuglie, e due ambulanze.

Lite in strada lungo la Circonvallazione Aurelia sabato sera 21 gennaio 2023

Il tutto è successo quando erano da poco passate le 20.30 di sabato scorso, 21 gennaio 2023. I due contendenti hanno iniziato a litigare e in poco tempo gli animi si sono surriscaldati. Alcuni passanti, capendo la situazione, hanno provato a mettersi in mezzo per separarli mentre nel frattempo veniva lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri: uno dei due contendenti tuttavia all’arrivo dei Militari si era già dileguato facendo perdere le proprie tracce; l’altro invece era ancora lì ed è stato medicato dai sanitari del 118. Stando a quanto si apprende se l’è cavata, diciamo così, soltanto con una ferita al labbro e nemmeno tanto grave. Sull’episodio proseguono ad ogni modo gli accertamenti dei Carabinieri.

Le reazioni dei cittadini all’Aurelio

Il trambusto e l’intervento di diverse auto dei Carabinieri, come era prevedibile, ha scatenato diverse discussioni nei gruppi social di quartiere. In molti, visto l’accaduto, sono tornati a chiedere maggiori controlli per contrastare i fenomeni di degrado nella zona. “È sempre peggio siamo nel degrado più assoluto”, commenta a questo proposito un utente. Nei giorni scorsi, sempre all’Aurelio, vi avevamo dato conto di un altro preoccupante fenomeno, quello delle sassaiole sulle auto in transito. Le segnalazioni riguardano in questo caso via Gregorio XI: “Volevo segnalare di fare attenzione a chi è costretto a recarsi in auto in zona Valcannuta in via Gregorio XI, mi hanno lanciato dei sassi dalla collina e hanno danneggiato la mia auto. Sono viva per miracolo. Ho avvisato i carabinieri”.

