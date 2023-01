Roma. Paura all’Aurelio. sassi contro le auto in sosta e in transito: la denuncia dei residenti

Sassi lanciati contro le auto in sosta e in transito. Un ‘gioco’ estremamente pericoloso quello che a quanto pare si registra da qualche tempo in via Gregorio XI nel quartiere dell’Aurelio a Roma. Un fatto grave emerso da un post Facebook nel quale una utente denuncia: “Volevo segnalare di fare attenzione a chi è costretto a recarsi in auto in zona Valcannuta in via Gregorio XI, mi hanno lanciato dei sassi dalla collina e hanno danneggiato la mia auto. Sono viva per miracolo. Ho avvisato i carabinieri”.

Episodi che si ripetono da qualche tempo

Una segnalazione, ma anche un avvertimento agli altri automobilisti costretti a passare per la zona indicata che ha, ovviamente, creato allarme, ma che ha anche evidenziato che non si tratta di un caso isolato. Già qualche tempo fa, infatti, era stato denunciato un episodio analogo.

“Vorrei segnalare una cosa gravissima e pericolosissima che si sta verificando ormai da una quindicina di giorni e che – ha scritto un altro utente su Facebook – oggi è successa a me con la macchina dell’autoscuola e a due auto parcheggiate. Su via Gregorio XI all’altezza del Carrefour andando verso l’Aurelia, tirano sassi verso le auto in sosta o in transito. Stasera intorno alle 17 e 30 passando di lì ci hanno tirato un sasso che ha frantumato completamente il parabrezza e ha spaventato istruttore e allievo”. E già in questo caso la persona che ha denunciato l’accaduto sui social ha annunciato: “Andrò a sporgere denuncia augurandomi che altri che hanno subito la stessa cosa facciano lo stesso”.

I residenti suggeriscono di presentare un esposto

Episodi che stanno creando grande preoccupazione tra i residenti che esprimono indignazione per un fatto grave e valutano possibili soluzioni e tra le altre, qualcuno suggerisce di “fare un esposto e richiediamo un pattugliamento fisso. Magari mettendo a conoscenza anche il presidente del Municipio”.