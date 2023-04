Offerte di lavoro all’aeroporto di Fiumicino, 50 posizioni aperte: ecco quali, requisiti e come candidarsi

Buone notizie per chi è in cerca di un’occupazione. In questa direzione, uno dei settori maggiormente attivi è rappresentato da quello turistico che offre delle interessanti opportunità lavorative. Nonostante la domanda, si fa tuttavia fatica a trovare personale disponibile e, come rendo noto l’agenzia per il lavoro Manpower, sono 50 le posizioni aperte per l’aeroporto di Fiumicino. Ma quali sono i profili professionali richiesti e come fare per inoltrare la domanda? Ecco cosa serve sapere.

Concorso scuola 2022-2023, 100.000 posti di lavoro a tempo indeterminato: i requisiti e come fare domanda

Le difficoltà nel trovare personale per il settore turistico

Tenendo presente che l’Italia si conferma anche per il 2023 tra le mete più amate dai turisti italiani ma soprattutto stranieri, secondo le previsioni dell’istituto Demoskopika, si potrebbero registrare quasi 127 milioni di arrivi, 61 milioni dei quali dall’estero. Dati questi che rendono il settore del turismo uno dei comparti strategici del Paese, capace di offrire importanti opportunità a chi è in cerca di occupazione. Il comparto, infatti, registra da tempo uno strutturale bisogno di lavoratori. Secondo le stime Anpal-Unionecamere per il trimestre febbraio-aprile 2023, infatti, sono attese circa 210mila assunzioni per questo settore ma i lavoratori sono di difficile reperimento. Complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà nel trovare le figure professionali ricercate nel 34% dei casi.

“Come Manpower lavoriamo ogni giorno per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro soprattutto in settori che oggi faticano a reperire figure con le necessarie competenze, come succede sempre più nel turismo e nell’ospitalità” commenta Francesco Clerissi, Regional Manager di Manpower “Il nostro impegno è rivolto a mettere in contatto persone e aziende per far sì che le prime possano accedere a professioni in linea con le proprie competenze e aspettative, e le seconde e trovino le figure di cui hanno bisogno per continuare a crescere.”

Le selezioni per 50 operatori Unici Aeroportuali

Per Aviation Services, una delle principali aziende che in Italia offrono servizi aeroportuali, Manpower ha aperto una selezione per 50 Operatori Unici Aeroportuali. Le risorse, che si occuperanno delle operazioni di carico e scarico degli aeromobili e della movimentazione dei bagagli, saranno inserite direttamente nell’organico dell’azienda che opera presso l’Aeroporto di Fiumicino. “In Aviation Services il lavoro è un valore: le persone rappresentano la nostra più grande risorsa ed assicuriamo un ambiente di lavoro stimolante ed inclusivo, volto a promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze” commenta Giulio Comerci, Direttore Generale.

Contratto e domande

Per le posizioni offerte è previsto un contratto a tempo determinato con disponibilità a lavorare part time su turni e un corso di formazione prima dell’inserimento, con l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze teoriche e pratiche per acquisire la qualifica di operatore unico aeroportuale. Per maggiori informazioni, nonché per inviare la propria candidatura è possibile cliccare QUI