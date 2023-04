Offerte di lavoro a Roma, si cercano operatori call center: ecco dove, requisiti e stipendio

Per quello che riguardano le offerte di lavoro, a Roma si cercano operatori di call center. Infatti, nella Capitale vengono ricercati degli addetti all’informazione per determinate società. Tali realtà, cercano nuove risorse da inserire come operatori di call center inbound, ovvero non impegnati nelle vendite. Il giorno entro cui bisognerà far arrivare le candidature, è stato programmato alla giornata di martedì 11 Aprile 2023.

Si cercano operatori di call center a Roma

A pubblicare l’annuncio, è stata la Regione Lazio. L’Ente regionale, infatti, starebbe selezionando addetti informazione – operatori di call center nella città di Roma. I candidati che saranno selezionati per l’assunzione, verranno presi da una società operante nella dimensione economica. Qui, i nuovi profili svolgeranno attività di call center inbound, ovvero gestiranno solo chiamate in entrata e non avranno nessuna funzione di vendita.

Le selezioni per questa proposta di lavoro, saranno gestite dal Centro per l’Impiego di Torre Angela. I requisiti per i candidati, dovranno obbligatoriamente essere:

avere un’età preferibilmente compresa tra i 18 e i 50 anni;

conoscenze di base di competenze digitali relative all’uso di programmi di videoscrittura, uso della posta elettronica, uso di piattaforme di comunicazione e collaborazione;

indispensabile la conoscenza di Microsoft Office.

La selezione per i posti da operatori di call center

A effettuare le selezioni, sarà lo staff dei Servizi per l’Impiego. Saranno loro a preselezionare i curriculum vitae dei singoli candidati interessati a questo lavoro, accertandosi che ogni profilo selezionato abbia i requisiti richiesti. Sarà lo stesso ente dei Servizi per l’Impiego, successivamente, a segnalare il profilo all’azienda presso cui il candidato dovrà andare a lavorare. L’ente, infatti, consegnerà all’azienda una stima di candidati uguale a tre volte il numero dei posti disponibili nell’azienda.

Qualora le candidature siano superiori al numero di posti disponibili, si prenderà in considerazione l’ordine cronologico delle domande pervenute all’ente, a parità dei requisiti richiesti.