Offerte di lavoro a Roma, come lavorare nei parchi divertimento della città: requisiti e come candidarsi

Con l’approssimarsi della stagione estiva tornano le opportunità per lavorare nei parchi divertimento di Roma e Provincia. Una buona opportunità per chi è alla ricerca di un impiego approfittando della pausa, tanto per fare un esempio, dagli studi. O per fare un’esperienza professionale, magari la prima nel mondo del lavori, in questo campo. Tante in questo senso le opportunità considerando le figure richieste: dall’accoglienza, agli addetti alle attrazioni, fino ad arrivare all’Amministrazione. Ma quali sono le offerte di lavoro per la stagione 2023? Vediamo insieme tutti gli annunci e le possibilità pubblicate dai parchi a tema della Capitale e della Provincia. In questo articolo vedremo pertanto le offerte di lavoro a Roma per: Il parco divertimenti Zoomarine, Cinecittà World e Roma World, Hydromania, Magicland, Luneur.

Offerte di lavoro Zoomarine 2023, come candidarsi, requisiti

Partiamo dal parco divertimenti situato a due passi dal mare di Torvaianica, nel Comune di Pomezia, vicino a Roma. Zoomarine, per la stagione 2023 ricerca molteplici figure lavorative. Ecco le posizioni ricercate e le offerte di lavoro. Per i prossimi mesi saranno assunti addetti all’accoglienza negli stadi, ai percorsi tematizzati nonché alle attrazioni del parco. Inoltre si ricercano addetti alle pulizie dei tavoli e figuranti. Ognuna delle posizioni ha dei requisiti specifici per la candidatura indicati sul sito ufficiale del Parco nell’apposita sezione lavora con noi:

Addetti all’accoglienza negli stadi

Pulizie dei tavoli

Addetti ai percorsi tematizzati

Aiuto Cuochi, Pizzaioli, Banconisti/Cassieri, Addetti al lavaggio

Addetti alle attrazioni acquatiche e meccaniche

Figuranti/Characters

Offerte di lavoro Hydromania 2023, posizioni ricercate e annunci

Ci avviciniamo adesso un po’ di più a Roma – siamo sul Grande Raccordo Anulare – con il parco acquatico Hydromania una vera e propria istituzione per romani e non. Chi infatti almeno una volta non ha provato l’ebrezza dei suoi scivoli? Adesso però è tempo di vedere quali sono le offerte di lavoro dedicate alla stagione ormai prossima alla partenza. E sono davvero tante! Eccone intanto una sintesi nella seguente immagine.

Lavorare a Hydromania: come candidarsi, requisiti

Per le posizioni ricercate per lavorare a Hydromania sono richiesti i seguenti requisiti generici ai quali aggiungere poi gli eventuali ulteriori parametri specificati dall’Amministrazione per le posizioni specifiche:

Maggiore età

Maggiore età Residenza nel comune di Roma (preferibilmente in vicinanza al luogo di lavoro)

Residenza nel comune di Roma (preferibilmente in vicinanza al luogo di lavoro) Preferibilmente automunito

Preferibilmente automunito Disponibilità per l’intera stagione

Disponibilità per l’intera stagione Esperienza progressa nelle mansioni richieste

Esperienza progressa nelle mansioni richieste Predisposizione al contatto con il pubblico

Predisposizione al contatto con il pubblico Ottima conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza della lingua inglese No vitto e alloggio

Per candidarsi è necessario compilare il modulo che si trova in fondo a questa pagina. Sono richiesti curriculum vitae, da allegare in uno dei formati standard (pdf, doc, ecc.), e una foto. E’ necessario inoltre accettare le regole della privacy.

Offerte di lavoro Magicland 2023

Ci allontaniamo adesso da Roma e andiamo nel Comune di Valmontone, sede del parco divertimenti a tema Magicland. Anche in questo caso nella sezione dedicata lavora con noi del sito ufficiale sono riportate numerose opportunità. Vediamo quali: si cercano ad esempio addetti all’ufficio risorse umane, manutentori generici, addetti all’accoglienza e ai negozi. E ancora: addetti alle attrazioni, alla ristorazione, cuochi e pizzaioli. Ma ce ne sono tanti altri ancora. E’ impossibile inoltre inviare una candidatura spontanea.

Clicca qui per vedere le offerte di lavoro aggiornate per Magicaland

Lavorare a Magicland, requisiti, come candidarsi

Per candidarsi è necessario cliccare sul seguente link e selezionare la posizione lavorativa richiesta che riporta anche i requisiti specifici. Oppure si può selezionare come detto il modulo “candidatura spontanea” e compilare i campi richiesti. Anche in questo caso è richiesto il CV del candidato oltre ad una foto da allegare insieme alla richiesta.



Offerte di lavoro Luneur 2023

Torniamo infine nuovamente a Roma, precisamente nel quartiere Eur. Qui è presente un parco davvero amato da grandi e piccini: il Luneur! Ma che dire della possibilità di lavorare nel parco? Diamo uno sguardo a questo proposito alle posizioni ricercate. Nella sezione dedicata del sito è possibile trovare annunci che vengono aggiornati periodicamente. Ad esempio si ricercano operatori per le attrazioni, addetti alla vendita e ai negozi, assistenti bagnanti e addetti alle pulizie.

Clicca qui per vedere tutte le posizioni aperte per lavorare al parco Luneur a Roma

Lavorare al Luneur, come candidarsi, requisiti

Per candidarsi è necessario selezionare il settore che ci interessa e seguire le istruzioni. Dopo aver letto i requisiti si può cliccare quindi su “candidati per questo ruolo” e proseguire così con la domanda. La Direzione specifica che per tutti i ruoli operativi, la disponibilità richiesta comprende anche i weekend e festivi. Per le tipologie di contratto part-time, l’impegno è di tipo verticale (intera giornata di apertura). I giorni lavorativi specifici variano a seconda del calendario (disponibile qui) e, insieme ai dettagli contrattuali, verranno approfonditi durante i colloqui conoscitivi.