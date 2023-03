Cinecittà World a Roma, al via la nuova stagione: ecco quando, date ed eventi

Roma. Ci siamo, manca poco alla nuova stagione di Cinecittà World. Le luci del parco divertimenti del cinema e della tv si riaccenderanno il prossimo 18 marzo, pronte per regalare ai visitatori tante nuove e frizzanti emozioni. Dunque, a partire dal 18 marzo e per i prossimi 10 mesi, i visitatori potranno provare 40 nuove attrazioni, sette aree a tema dedicate ai maggiori generi cinematografici nonché sei spettacoli live ogni giorno e oltre 60 eventi in calendario.

La nuova stagione di Cinecittà World ha ‘le ore contate’! Infatti, a partire dal prossimo 18 marzo il rinomato parco divertimenti del cinema e della tv di Roma è pronto a riaprire le proprie porte. Ad accogliere i visitatori 40 nuove attrazioni, sette aree a tema dedicate ai maggiori generi cinematografici nonché sei spettacoli live ogni giorno e oltre 60 eventi in calendario. Ma non mancheranno le novità. In particolare, come rende noto Stefano Cigarini – amministratore delegato del parco – saranno quattro le grandi novità attese per questa nuova stagione: ‘Dal 2 giugno con l’apertura dell’area acquatica Acqua World il divertimento raddoppia, inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, da vivere in compagnia, mentre prosegue il nostro piano di sviluppo che ci porterà in questi anni da uno a tre parchi tematici’.

Il teatro e le attrazioni

Si chiama Palastudio il nuovo teatro di oltre 2.100 metri quadri progettato per eventi, spettacoli e concerti che verrà inaugurato da maggio. Invece tra le attrazioni segnaliamo ‘Volarium – Il cinema volante’ nel quale gli ospiti volano letteralmente davanti allo schermo sospesi a 12 metri di altezza ed ancora ‘Inferno la montagna Russa indoor’ che si destreggia tra i gironi dell’inferno di Dante e ‘Jurassic War’ e ‘Altair’. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta e il divertimento è assicurato.