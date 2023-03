Roma, Zoomarine cerca personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Buone notizie per coloro che sono in cerca di un lavoro. Il parco divertimenti di Roma, Zoomarine Italia S.p.A., è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire a vario titolo nelle numerose attività presenti del grande parco che presto verrà aperto completamente. Ma quali sono le posizioni aperte, i requisiti necessari per inoltrare la candidatura ed ancora, le scadenze da rispettare? Di seguito il dettaglio delle offerte di lavoro.

Carnevale ecosolidale a Zoomarine: pedalata per le vittime del sisma in Turchia e Siria

Lavorare in Zoomarine: le posizioni aperte e i requisiti richiesti

Come anticipato, le figure professionali ricercate dal grande parte divertimenti Zoomarine sono davvero numerose. In particolare, si ricercano figuranti per i quali sono richiesti i seguenti requisiti: essere maggiorenni, essere in possesso di patente di guida, allegria e voglia di regalare sorrisi alle persone, forte propensione al rapporto con il pubblico, dinamicità e capacità di lavorare in squadra. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza in attività di danza e/o teatrali. Completano il profilo responsabilità e puntualità. Addetti alle attrazioni acquatiche e meccaniche con questi richiesti: preferibilmente diploma di scuola media superiore, precedente esperienza nel settore, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving. Completano il profilo responsabilità e puntualità. Ed ancora, Bagnini di salvataggio ai quali è richiesta, preferibilmente, precedente esperienza nel ruolo, brevetto per acque interne, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving. Completano il profilo responsabilità, puntualità e dinamicità.

Operatori Call center (in-bound e out-bound) con tali requisiti: diploma scuola superiore, preferibile esperienza pregressa in ruoli simili, buon utilizzo del pacchetto Office e della Posta Elettronica, buona conoscenza della lingua inglese, buona dialettica, ottime capacità relazionali con forte orientamento al cliente, capacità di lavorare in squadra, problem solving, autonomia. Banconisti e Addetti alla cassa della ristorazione che dovranno essere in possesso di: diploma scuola superiore, esperienza pregressa in ruoli di cassa, forte propensione ai rapporti interpersonali, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in squadra, dinamicità, problem solving, autonomia. Lavapiatti con i seguenti requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving, preferibilmente non fumatori. Completano il profilo dinamicità e capacità di lavorare in squadra.

Assunzioni e offerte di lavoro tra marzo e aprile 2023: ecco dove, i profili richiesti e come candidarsi

Cuochi, pizzaioli, addetti alla foto (e non solo)

Tra il novero delle posizioni aperte ci sono ancora: Cuochi, ecco i requisiti richiesti: preferibilmente diploma di scuola media superiore ad indirizzo alberghiero, esperienza pregressa nel ruolo, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving, preferibilmente non fumatori, possesso di HACCP. Completano il profilo dinamicità e capacità di lavorare in squadra. Pizzaioli che dovranno aver frequentato un corso di formazione come pizzaiolo; esperienza precedente nel ruolo; certificato HACCP; resistenza allo stress. Completa il profilo la capacità di lavorare in squadra. Ancora, si ricercano dei Fotografi con ottime capacità relazionali e attitudine a un lavoro di comunicazione, buona conoscenza delle tecniche di fotografia, forte attitudine commerciale, orientamento al cliente, orientamento al risultato, buona conoscenza della lingua inglese, diploma di scuola media superiore. Completano il profilo la capacità di lavorare in squadra e di problem solving.

Addetti alla vendita delle foto che collaboreranno con il team per una gestione efficiente del punto vendita ed ai quali sono richiesti: orientamento al cliente; saper utilizzare la cassa; buona padronanza delle tecniche di vendita; esperienza maturata nel ruolo di almeno un anno; buona dialettica, capacità di ascolto attivo, flessibilità; completano il profilo propensione ai rapporti interpersonali, problem solving, precisione e autonomia. Ed infine, Addetti ai servizi generali di pulizia del parco con tali requisiti: preferibilmente diploma di scuola media superiore, precedente esperienza nel settore, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving. Completano il profilo responsabilità e puntualità.

Come fare per candidarsi