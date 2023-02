Offerte di lavoro a Roma e nel Lazio: quali sono le dieci posizioni più ricercate

Offerte di lavoro, quali sono le posizioni più ricercate a Roma e nel Lazio? Cuochi, camerieri di sala, ma anche il settore contabile, sono questi alcuni degli annunci più ricorrenti nei siti che si occupano di gestire gli annunci di impiego. Tra questi c’è senza dubbio il portale InfoJobs che ha fornito un’istantanea delle figure maggiormente ricercate in questo periodo.

Offerte di lavoro, le dieci posizioni più ricercate a Roma e nel Lazio

I dati dei singoli comparti, frutto dell’osservatorio sul mercato del lavoro realizzato dalla società e pubblicati stamani su Il Messaggero, mostrano che tra i settori più in crescita rispetto allo scorso anno – e che dunque necessitano di personale – c’è sicuramente quello turistico alberghiero. La mancanza di lavoratori in questo settore del resto, in forte ripresa dopo il crollo registrato con la pandemia, è diventato paradossalmente uno dei problemi principali sia a Roma ma anche sul litorale, meta ambita del turismo estivo. Un tema di cui ci siamo occupati più volte anche mettendolo in relazione al reddito di cittadinanza responsabile e prima causa, secondo alcuni imprenditori, proprio della mancanza di offerta. Tornando allo studio sull’offerta del mercato di lavoro nel Lazio tra i settori con più annunci su InfoJobs ci sono poi quelli del commercio e delle vendite, quello immobiliare ma anche quello riguardante i call center. Questo dunque l’elenco dei profili più richiesti sul portale InfoJobs (dal più ricercato):

Addetto alle vendite Agente di commercio Agente immobiliare Operatore call center Magazziniere Promoter Consulente aziendale Addetto al customer service Addetto pulizia camere Impiegato segreterie

Il divario tra domanda e offerta

Un altro dato interessante emerso da questo approfondimento è la distanza tra domanda e offerta in termini di posizioni lavorative offerte/ricercate nella Regione. In altre parole, secondo lo studio, nel Lazio ci sarebbe un disallineamento tra ciò che ricercano le aziende e le professionalità formate dalle Istituzioni scolastiche. Chi esce da scuola in altre parole non trova spesso un impiego per il quale ha studiato e le aziende, viceversa, non riescano ad individuare le figure necessarie per il proprio settore di competenza.

