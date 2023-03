Assunzioni Cotral 2023: profili richiesti, requisiti e come candidarsi

Assunzioni in vista da parte della società dei trasporti Cotral per questi prossimi mesi del 2023, le figure richieste sono tante, diverse e variegate, sintomo di una richiesta molto forte di personale da parte dell’azienda che vuole così dare una rinfrescata al proprio organico. Dunque, non solo autisti, come ci si potrebbe aspettare, ma anche responsabili per la manutenzione, ad esempio, oppure nel settore della sostenibilità, e molto altro ancora. Continuate a leggere se siete interessati!

Assunzioni Cotral 2023: le posizioni richieste e come fare domanda

Il lavoro in Italia langue. E non sono pochi coloro i quali sono alla ricerca di un impiego che sia forte, stabile, duraturo e magari consenta e dia la possibilità di fare qualche progetto per il futuro. Sono tempi difficili, soprattutto per i giovani, ai quali, magari studiano tanto – chi ha possibilità – per poi ritrovarsi a lavorare senza nemmeno un contratto, sempre precari, sempre in balia del mercato che, di solito, è spietato. Per non parlare del lavoro nero, quello sommerso, che spesso viene incentivato dalla crisi stessa. Ma poi c’è anche chi, semplicemente, è stanco del suo impiego e vorrebbe cambiare aria, azienda e mansioni.

Le figure professionali ricercate

In tutti questi casi, da qualche giorno sul sito ufficiale dell’azienda di trasporti Cotral ci sono interessanti opportunità lavorative che probabilmente fanno al caso vostro. Come anticipato, non si tratta di selezioni per soli autisti, ma sono diverse le figure professionali ricercate in questo momento. Tra queste:

2 Responsabili manutenzione flotta

Responsabile innovazione e sostenibilità

Responsabile ICT Service Operation

Responsabile ICT Governance

Responsabile gestione contratti e manutenzioni

Responsabile sistema gestione sicurezza

Responsabile esercizio ferroviario

Responsabile unità tecnica ferrovie

Responsabile manutenzione ferroviaria

Responsabile amministrazione finanza e controllo

Responsabile servizio legale e approvvigionamenti

Autisti

Il bando e come fare domanda

Dunque, le posizioni, come si evince, sono diverse e variegate. Pare che Cotral voglia dunque dare un rinfrescata al proprio personale su diversi fronti. Ovviamente, per ognuna di tali posizioni, ci sono appositi percorsi di selezione, con bandi di reclutamento. Per facilitarvi, vi alleghiamo di seguito la pagina ufficiale dove potrete trovare tutti i bandi per le posizioni che vi abbiamo elencate.

Per accedere alla pagina, CLICCARE QUI.