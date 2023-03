Ryanair assume personale, si cercano assistenti di volo: come candidarsi. La low-cost irlandese amplia il personale di bordo e organizza un recruitment day all’hotel Parco dei principi.

La Ryanair assume nuovo personale

Crewlink, partner di Ryanair, assume assistenti di volo, anche senza esperienza, per lavorare in tutta Europa. L’azienda organizza un recruiting day a Bari, previsto per martedì 28 marzo, alle 10, all’hotel Parco dei Principi. “L’azienda – si legge in una nota – offre un corso di formazione gratuito per assistenti di volo, la paga giornaliera durante il corso e turni flessibili con cinque giorni di lavoro e tre di riposo, più i bonus sulle vendite a bordo”.

I candidati devono avere un’altezza fra 157 e 188 centimetri, capacità natatoria, flessibilità, propensione per il servizio clienti, conoscenza della lingua inglese scritta e orale. Le candidature vanno inviate a: https://careers.ryanair.com/ . Ryanair effettuerà nuove assunzioni in Veneto, negli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. La nota compagnia aerea lancerà 22 nuove rotte per l’estate 2023. L’incremento dei voli porterà al reclutamento di nuovo personale nei 3 scali veneti.

Le assunzioni in Italia

Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro Ryanair in Veneto e come candidarsi. A dare la notizia è la stessa società irlandese, tramite un recente comunicato. Con la nota, la compagnia di voli low cost annuncia il lancio del nuovo operativo voli degli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona. Il programma porterà anche nuove assunzioni Ryanair in Veneto, presso gli hub della società interessati dall’incremento delle tratte. Gli inserimenti riguarderanno soprattutto il personale di bordo, che dovrà lavorare sugli aerei della compagnia.

Le rotte che Ryanair attiverà negli aeroporti veneti in vista della prossima stagione turistica sono 22. In tal modo, la società aerea arriverà a contare, a livello regionale, un totale di ben 85 tratte. Tra le nuove destinazioni raggiungibili partendo dagli aeroporti veneti vi saranno numerose città italiane ed estere, tra cui Alghero, Brindisi, Bordeaux, Cork, Edimburgo, Tolosa, Minorca e Saragozza. Al contempo, verranno incrementate le frequenze su 17 delle rotte attualmente esistenti, tra cui Palermo, Lamezia e Charleroi. Inoltre il Gruppo, che continua a crescere sul territorio nazionale e che in Veneto registra circa 850 voli settimanali, con un incremento del 70% rispetto al periodo pre-Covid, investirà 100 milioni di euro per basare un nuovo aeromobile presso l’hub di Venezia, che richiederà l’assunzione di 30 nuove risorse.