Da Fiumicino e Ciampino 16 nuovi voli Ryanair: viaggi low cost per vacanze finora proibite

Da Fiumicino e da Ciampino Ryanair arriveranno nel 2003 16 nuove rotte. L’annuncio arriva direttamente dalla compagnia aerea a basso costo irlandese che specifica di quali destinazioni si tratta: Rabat, Palma Faro, Alicante, Liverpool, Cork, Vilnius e Danzica oltre a prevedere un incremento di voli sulle rotte verso Grecia, Ungheria, Estonia, Francia, Malta, Spagna, Polonia, Portogallo e Regno Unito. Una novità importante non solo per la Ryanair ma anche per tutti quei viaggiatori che vogliono scegliere di trascorrere le vacanze estive servendosi di viaggi low cost per raggiungere località finora proibitive.

La Ryanair punta sul turismo

L’amministratore delegato Micheal OLeary sottolinea l’importanza che il turismo ha per la compagnia aerea. Ma si tratta di una novità che non solo andrà a rispondere alle esigenze dei viaggiatori mettendo a disposizioni 16 nuove rotte, ma darà anche 550 nuovi posti di lavoro tra piloti, personale di cabina e ingegneri. Senza contare il ritorno che avrà sull’indotto dove saranno circa 7mila i posti di lavoro che verranno messi a disposizione.

Saranno messi a disposizioni altri 15 aerei

Per la realizzazione del progetto che sarà attivo già dalla prossima estate saranno messi a disposizione 15 aerei del valore di 1,5 miliari di dollari. Grazie a questo piano di sviluppo saranno più di mille i voli settimanali da e per Roma durante l’estate 2023. Si tratta di un intervento importante che favorirà una crescita economica sia a Fiumicino sia a Ciampino. Senza contare che i prezzi accessibili permetteranno a oltre sei milioni di passeggeri di concedersi vacanze estive in nuove località che fino a questo momento sembravano inaccessibili.

Ma i progetti di crescita della compagnia aerea non finiscono qua, perché la chiesto al nuovo presidente del Consiglio di abolire l’addizionale municipale per tutti gi aeroporti italiani così da consentire a Ryanair di poter continuare a ‘costruire’ offrendo ulteriori voli e garantendo altra occupazione.