Roma, la catena alberghiera Hilton assume 250 persone: requisiti e come candidarsi

L’Hilton assume 250 persone da inserire nelle dieci strutture italiane presenti a Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento. Al fine di arruolare personale sono previsti per l’8 febbraio prossimo video colloqui dei candidati che saranno stati precedentemente selezionati.

L’assunzione di professionisti e personale inesperto

Le assunzioni non riguarderanno solo professionisti qualificati, ma anche personale inesperto che intende formarsi con Hilton. Sono previsti anche diversi stage ai quali è possibile accedere. Si tratta di occasioni di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ma in generale anche i contratti a tempo determinato si trasformano in indeterminato. Per poter accedere alle selezioni occorre inviare il curriculum. Sarà lo staff di LavotoTurismo a esaminare il profilo dei candidati a stabilire un eventuale colloquio telefonico con un recruiter di LavoroTurismo.

Se la preselezione sarà andata a buon fine sarà fissato un appuntamento con la struttura Hilton in cui poter fare il video colloquio l’8 febbraio prossimo, senza necessità di doversi spostare da casa. Sono diverse le figure ricercate dalla catena alberghiera, che varieranno anche a seconda della sede scelta. Hilton cerca profili cucina, sala ristorante, bar, front office, guest relation, piano e pulizie housekeeping, manutenzione, marketing, finance.

Hilton offre opportunità occupazionali

Un’occasione importante per chiunque cerchi un’occupazione soprattutto in considerazione dell’importanza che Hilton Hotel Corporation ricopre, trattandosi di una delle più grandi catene alberghiere al mondo, essendo presente in ben 80 Paesi. In Italia sono 26 gli alberghi con diversi brand che fanno capo al gruppo. Solo Roma conta, tra gli altri, un Doubletree by Hilton nel quartiere Monti a Roma, un Hilton Eur (La Lama) adiacente al centro congressi e La Nuvola di Fuksa. La nascita della compagnia risale al 1919, fondata dal capostipite della famiglia: Conrad Nicholson Hilton. Oggi sono davvero numerosi i marchi che fanno capo al gruppo Hilton.