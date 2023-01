Concorsi pubblici 2023 anche per diplomati: bandi e requisiti

Concorsi pubblici 2023. Il lavoro nel nostro Paese langue, e la crisi inaugurata già qualche anno fa dalla pandemia da Covid-19 non ne vuole sapere di retrocedere. Sono stati anni difficili, da cui finalmente un spiraglio si intravede. Infatti gli esperti parlano di un percorso di endemizzazione, che consiste, sinteticamente, in una convivenza ”pacifica” tra il nostro organismo e il virus. Il Covid, dunque, non sparirà completamente, ma in compenso il nostro corpo imparerà a conviverci senza troppe ripercussioni, come accade con l’influenza. I casi gravi non dovrebbero più presentarsi come qualche anno fa, anche perché il virus stesso è mutato, le varianti si sono specializzate nel contagio ma risultano essere meno invasive e pericolose rispetto alle precedenti.

Nuovi Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: le novità, previste migliaia di assunzioni

Crisi in Italia: dal Covid al caro bollette

Ma non è tutto, purtroppo. Infatti, la guerra in Ucraina ha comportato profonde ripercussioni sulle nostre spese in bolletta, così come alla pompa. Non solo bollette alte per le famiglie e le aziende italiane, molte delle quali sono state costrette a chiudere i battenti proprio negli ultimi mesi, ma ora ci si mette anche il caro carburante. Nella recente Legge di Bilancio, infatti, il Governo ha optato per non confermare l’ennesima proroga sul taglio delle accise che ha permesso ai viaggiatori, negli ultimi mesi, di pagare cifre spropositate per il loro rifornimento alla pompa. A partire dal 1 gennaio 2023, infatti, si è assistito ad un aumento delle spese per benzina e diesel. Anche i pedaggi autostradali, in alcuni punti, hanno aumentato le loro cifre. In tutto questo, poi, il tasso di occupazione in Italia è tra i più bassi in Europa. Insomma, la situazione non è rosea.

Concorsi pubblici 2023: la pagine da monitorare

Tuttavia, per il lavoro c’è ancora qualche possibilità, mentre altro inizia a muoversi. In particolare, in questo articolo, vogliamo rimandarvi a delle pagine in cui sono presenti dei bandi per concorsi pubblici 2023 non ancora scaduti, e per i quali è ancora possibile fare domanda. Si tratta di pagine molto utili, che presentano una raccolta sempre aggiornata dei nuovi concorsi più interessanti di prossima pubblicazione. I bandi non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o sui Bollettini regionali ma sono già disponibili informazioni sulle selezioni. Ecco le pagine che vogliamo suggerirvi, basterà cliccare sui link di seguito per collegarvi: