Concorsi pubblici 2023 nel Lazio: tutti i bandi, requisiti e come fare domanda

Concorsi pubblici nel Lazio. Il lavoro e l’indice di occupazione della popolazione rimangono un tema molto spinoso nella nostra Italia, che di fatto si presenta come uno dei Paese con il più basso indice di occupazione tra i membri dell’Unione Europea. La crisi incalza, da tempo ormai, non solo quella energetica relazionata con la guerra in Ucraina che continua a far lievitare il costo delle bollette nelle case di tutti gli italiani, ma anche sul lavoro.

Crisi in Italia: energia, Covid e scarso impiego

E poi ci sono le tante aziende che arrancano, portandosi dietro tutti i problemi ereditati dal Covid: alcune hanno chiuso definitivamente i battenti, altre continuano ad arrancare, in un braccio di ferro continuo che alle volte fa strage. Alcuni settori sono più danneggiati di altri, ma la crisi è generale e non risparmia nessuno. Ricordiamo, inoltre, che dal 1 gennaio 2023, anche il taglio sulle accise che garantiva dei prezzi stabili sul carburante non è stato procrastinato dal Governo, perché la manovra non è risultata presente nella nuova Legge di Bilancio. Insomma, una batosta su diversi fronti che continua a stritolare i consumatori.

Qualche segnale di ripresa, comunque, sta arrivando. Sia il settore pubblico che il privato, proprio in queste settimane fa dato il via ad una serie di assunzioni che non bisogna lasciarsi sfuggire. In questo articolo vogliamo riportarvi il collegamento ad un elenco completo, continuamente aggiornato, sui Concorsi nel Lazio non ancora scaduti e per i quali c’è ancora tempo per poter fare domanda. Le provincie interessate, nel dettaglio, sono:

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Ecco di seguito il link alla pagina dove poter trovare tutti i concorsi non ancora scaduto a cui è possibile partecipare, ovviamente con la giusta preparazione e con i requisiti opportuni. Ci sono tante possibilità, come ad esempio i bandi per lavorare nelle biblioteche dell’Università La Sapienza, oppure concorsi per l’assunzione di profili tecnici qualificati. Insomma, qualche possibilità di impiego è ancora aperta, ma le offerte hanno scadenza. Nella maggior parte dei casi, si tratta di bandi con scadenza fissata per la fine di gennaio 2023, dunque affrettatevi.