Concorsi Agenzia delle Entrate, bandi 2023-2024: si assumono 9.000 persone, requisiti e come candidarsi

Grande attesa per i concorsi dell’Agenzia delle Entrate che saranno banditi nel 2023 e nel 2024 per un totale di circa 9mila posti. Diversi i bandi in arrivo, volti all’assunzione di altrettanto diversificate figure professionali. Va detto che alle assunzioni già in programma per lo scorso anno e per le quali ancora non sono stati banditi i bandi di concorso dell’Agenzia delle Entrate, vanno aggiunte quelle autorizzate dalla Legge di Bilancio 2023. Vediamo adesso quali sono i profili ricercati per coprire le 9mila assunzioni previste nel biennio 2023-2024.

I concorsi in arrivo all’Agenzia delle Entrate

Al momento, l’unico bando di concorso arrivato all’Agenzia delle Entrate è quello riservato a 900 assistenti tecnici, mentre i concorsi pubblici dell’ente nei prossimi due anni saranno comprendono due ambiti: quelli programmati dall’Agenzia delle Entrate per 5.250 posti (di questi una parte era prevista per il biennio 2022-2023 ed è slittata all’anno in corso) e quelli previsti invece dalla Legge di Bilancio 2023 che autorizza l’Agenzia delle Entrate ad assumere 3.900 profili professionali nel biennio 2023-2024. Complessivamente, dunque, sono 9.150 le assunzioni di diplomati e laureati che si aggiungono agli ulteriori posti programmati dall’Ente per i prossimi due anni.

I bandi e i posti disponibili

Oltre al già citato concorso per 900 assistenti tecnici, tra i bandi attesi nel corso dell’anno ci sono quelli per 130 funzionari tecnici riservato ai laureati iscritti alla sezione A dell’albo per ingegneri ed architetti, il bando per 13 assistenti per gli uffici della provincia autonoma di Bolzano in possesso del diploma, il bando per 60 assistenti informatici di seconda area F3 in possesso del diploma, un bando per laureati in ambito economico-giuridico per la copertura di 1.644 posti da funzionario e un altro bando per la copertura di 2.500 posti come funzionario al cui interno sono compresi diversi profili come ad esempio quello di ‘funzionario logistica e approvvigionamenti ‘ per il quale è richiesta una laurea in ingegneria.

Domanda

I concorsi per l’Agenzia delle Entrate non sono ancora attivi e i relativi bandi non sono ancora stati pubblicati. La domanda potrà dunque essere inoltrata solo nel momento in cui il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si consiglia pertanto di monitorare l’apposita sezione della Gazzetta e il sito dell’Agenzia delle Entrate.