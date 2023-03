Assunzioni estate 2023, stipendio fino a 2.500 euro: ecco dove, requisiti e come candidarsi

Assunzioni estate 2023, qualcosa si muove sul fronte del lavoro e nuove opportunità di impiego si fanno finalmente avanti, sia per chi è alla ricerca di un lavoro, sia per chi, stanco del vecchio, vorrebbe cimentarsi in qualcosa di nuovo e cambiare aria, come si suol dire. Ecco tutti i dettagli, continuate a leggere!

Offerta di lavoro a Fonte Nuova, azienda assume magazzinieri mulettisti: requisiti e come fare domanda

Assunzioni in vista per l’estate 2023: le opportunità

Le opportunità che vogliamo presentarvi sono indirizzate soprattutto a chi è in cerca di un lavoro stagionale, per mantenersi durante gli studi ad esempio, o anche solamente per fare una bella esperienza professionalizzante che ricorderà per tutta la vita. Per tutti coloro che sono in cerca, bisogna ricordare che è proprio in questo momento che bisogna iniziare, perché le strutture ricettive avviano la fase di selezione personale, iniziando a ricevere le loro prime candidature della stagione. Proprio in questi giorni, una grande azienda, a quanto pare, è alla ricerca di circa 900 persone – di diversi profili professionali – da assumere per la stagione estiva 2023, con diverse destinazioni di lavoro, non solo in Italia, ma anche all’estero.

L’azienda Obiettivo Tropici assume personale

L’azienda in questione si chiama Obiettivo Tropici, ed è un’organizzazione italiana operante nel settore turistico a livello nazionale e internazionale con sede a Milano, Roma, Catania e Bari. Alle spalle, una storia trentennale, come del resto indicato anche dall’annuncio in questione pubblicato sul sito di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro). Ma quali sono i profili ricercati? Cerchiamo di vederci chiaro, prima di affrontare il tema sul come candidarsi e poi capire anche ulteriori dettagli sull’offerta e sullo stipendio.

Obiettivo Tropici, le figure ricercate

Nel dettaglio, l’annuncio di lavoro pubblicato da Obiettivo Tropici riguarda due differenti sezioni: da una parte quello alberghiero, e dall’altra invece il settore dell’animazione. Ecco le figure professionali ricercate nel settore alberghiero:

addetti al ricevimento;

personale di sala;

baristi;

personale di cucina;

addetti ai servizi di pulizia

addetti alla manutenzione.

Per quanto riguarda il settore specifico dell’animazione, le assunzioni riguarderanno le figure di:

responsabili di animazione;

fitness e sportivi;

addetti a mini e junior club;

istruttori tennis;

istruttori yoga e pilates;

cantanti e ballerini;

coreografi, piano bar;

dj e tecnici di suono e luci;

assistenti bagnanti.

Sedi di lavoro di Obiettivo Tropici

Obiettivo Tropici è un’azienda con 30 anni di esperienza alle spalle, operativa sia in Italia che all’estero. Ecco le sedi dove serve lavoro, oltre alla nostra Italia:

Grecia;

Spagna

Egitto;

Cuba;

Santo Domingo;

Kenya;

Maldive;

Tunisia;

Zanzibar.

I requisiti da soddisfare

Ma quali sono i requisiti da soddisfare per poter accedere a tale tipologia di lavoro stagionale? Eccoli di seguito, li abbiamo raccolti per voi dall’annuncio ufficiale: