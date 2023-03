Offerta di lavoro a Fonte Nuova, azienda assume magazzinieri mulettisti: requisiti e come fare domanda

Offerte di lavoro. Ci sono nuove opportunità di inquadramento professionale e di lavoro per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e cercare di accaparrasi una buona postazione. In un periodo di crisi del lavoro, come quello che stiamo vivendo da anni, purtroppo, nel nostro Paese, in cui anche la morsa della depressione economica continua a stringersi, vogliamo condividere con voi questa importante opportunità nel Comune di Fonte Nuova. Tutti i dettagli nell’articolo di seguito.

Offerta di lavoro a Fonte Nuova: il dettaglio

Una società attiva nell’ambito del commercio all’ingrosso a Fonte Nuova, ha di recente conferito l’incarico al centro per l’impiego di Monterotondo per la ricerca e l’assunzione di0 magazzinieri mulettisti, al fine di inserirli nel proprio organico in qualità di dipendenti presso il centro logistico di Fonte Nuova, o per i diversi cantieri sparsi su tutto il territorio regionale. Un’opportunità importante per chi è alla ricerca di un impiego serio. Le figure di mulettisti, nel dettaglio, dovranno svolgere attività di carico e scarico, smistamento e riordino delle merci.

I requisiti per il lavoro

Ecco, invece, i requisiti che vengono necessariamente richiesti dall’azienda per poter presentare la propria candidatura e provare a farsi assumere in qualità di mulettisti:

Licenza media

Buona conoscenza della lingua italiana

Esperienza di almeno un anno nella mansione

Possesso del patentino e abilitazione per l’utilizzo del muletto

Patente B ed essere automuniti.

Come candidarsi all’offerta

In caso di assunzione, il contratto che viene proposto dall’azienda sarà a tempo determinato con possibilità concrete e nel breve periodi di poterlo trasformare in una assunzione a tempo indeterminato. Ma come fare, una volta verificati i requisiti necessari, per potersi candidare all’offerta di lavoro in questione? Dunque, coloro che sono interessanti all’annuncio e all’offerta di lavoro, dovranno semplicemente inviare il proprio curriculum, concedendo espressamente all’azienda l’autorizzazione alla diffusione dei dati personali, con tempistiche che non dovranno andare oltre la data di venerdì 7 aprile. Il tutto dovrà essere spedito telematicamente, tramite mail, all’indirizzo preselezionecpimonterotondo@regionelazio.it, indicando nell’oggetto del messaggio il riferimento dell’offerta “Mulettista – ID 0314752”. All’interno della mail, si dovrà allegare anche una copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e il format di autocandidatura compilato a dovere e firmato dal candidato. Il format in questione può essere facilmente scaricato CLICCANDO QUI.

(Foto in copertina di Foto di adriaticacarrelli – Instagram)