Assunzioni Unicredit col diploma: profili richiesti, requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Unicredit. L’azienda fra i principali gruppi bancari attivi in Europa è alla ricerca di figure da inserire come consulenti di filiale. Sono state pubblicate le offerte di lavoro per diversi livelli di istruzione. Infatti ci sono proposte di lavoro non solo per i laureati, ma anche per i diplomati.

Le offerte di lavoro dell’Unicredit

La figura ricercata, quella del consulte di filiale, ha il compito di relazionarsi con il cliente e non solo. La figura ricercata può essere laureata o diplomata, ma in una località specifica (la sede di Milano) l’offerta di lavoro è rivolta esclusivamente ai laureati con ottima votazione. Per chi è in cerca di un impiego o una nuova esperienza lavorativa, Unicredit apre quindi a una posizione con ampio margine di crescita e che al contempo non chiede molti requisiti per potersi candidare. Di seguito tutte le informazioni necessarie su come candidarsi alle posizioni di aperte in Unicredit. Ecco quali sono i requisiti e come candidarsi.

Le figure richieste

Le offerte di lavoro in Unicredit sono un’opportunità nel breve e nel lungo periodo. Infatti Unicredit offre un percorso formativo strutturato che mette a contatto il lavoratore con il cliente. Dopotutto la figura ricercata è proprio quella del consulente di filiale, quindi qualcuno capace di entrare in contatto con il cliente e sviluppare con questo una relazione su prodotti e servizi bancari e in base alle loro esigenze.

Gli orari di lavoro

Unicredit pensa a tutto, anche alla formazione apposita dei nuovi assunti e lo fa proponendo un pacchetto retributivo competitivo, assicurazione sanitaria, accesso a diverse offerte dedicate ai lavoratori dell’azienda come centri di benessere e sport, ma soprattutto orari flessibili, diritti e congedi, un regime pensionistico completo e un ambiente che su carta è definito collaborativo e che mette al centro la persona.

Che requisiti servono per lavorare con Unicredit?

Ma chi sta cercando nello specifico Unicredit per le nuove assunzioni? I requisiti non sono molti e sono adatti tanto per i laureati, quanto per i diplomati. Infatti non è richiesta un’esperienza precedente, ma di:

essere disponibile alla mobilità in Italia;

possedere una laurea o un diploma;

avere una buona conoscenza della lingua inglese e italiano madrelingua;

avere residenza o provenienza nelle province della sede del lavoro.

Le filiali dove si può andare a lavorare

Al momento ci sono posizioni di lavoro aperte nelle filiali Unicredit di: Milano (solo per laureati), Alessandria, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Cuneo, Firenze, Mantova, Reggio Emilia, Sondrio, Trento, Udine, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola.

Come fare domanda per l’offerta di lavoro

Le assunzioni Unicredit sono gestite attraverso la pagina dedicata alle “Nuove posizioni” aperte. Al sito https://ucjobs.unicredit.eu/announcement/?search= è possibile cercare la singola filiale o la tipologia di lavoro per la quale si vuole fare domanda. Una volta scelta la posizione di lavoro aperta perfetta e in linea con il proprio curriculum basterà compilare il modulo per la candidatura online e inviare la domanda.