Enel assume nel 2023: ecco i profili richiesti, requisiti e come candidarsi

Enel, l’Ente nazionale per l’energia elettrica assume personale. Il piano di assunzioni previsto dall’azienda che eroga energia elettrica prevede di arruolare ben 1,250 persone tra tecnici e operai nel 2023. Si tratta di una necessità per far fronte al crescente numero di incarichi dovuto a investimenti provenienti dal PNRR.

L’accordo tra Enel e le sigle sindacali

La decisione di assumere altre 1.250 unità nasce da un accordo sottoscritto da Enel e le sigle sindacali di Filctem, Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil. I nuovi assunti saranno chiamati a dare il loro contributo soprattutto per quanto concerne i lavori inseriti nel PNRR al fine di alleggerire il carico di lavoro del personale di E Distribuzione. Sono previsti interventi utili a rendere la rete elettrica nazionale più efficiente e potente. Coloro che sono interessati a prendere parte alle selezioni potranno inviare le loro domande all’azienda per mezzo della pagina online del sito dell’Enel.

Prevista l’assunzione di personale tecnico operativo

È prevista anche la possibilità, per chi ha un diploma tecnico o professionale, di fare domanda per entrare a far parte della società che eroga energia elettrica come tecnico operativo con contratto di apprendistato, percorso di formazione costante e tutor aziendale. È prevista anche l’assunzione di unità con competenze tecniche di tipo elettrico, elettronico e meccanico a condizione che ci sia la disponibilità a svolgere attività di reperibilità e si abbiano buone competenze digitali e capacità relazionali

Come candidarsi

Per i candidati prescelti verranno sottoscritti contratti di 36 mesi di apprendistato con formazione sia teorica che pratica e affiancamento di un tutor aziendale. Per valutare le posizioni aperte da Enel è possibile consultare la pagina dell’azienda e sempre tramite la pagina aziendale è possibile inviare le candidature allegando il curriculum, una copia del diploma di scuola superiore di secondo grado. Tutto entro e non oltre il 28 febbraio prossimo.