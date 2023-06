Azienda ricerca 30 archivisti per Roma e Provincia: come funziona, requisiti, la domanda

Un’azienda offre lavoro sul territorio di Roma e della sua Provincia. Si ricercano, infatti, 30 nuovi archivisti da assumere. L’azienda è impegnata, per conto di enti terzi, nell’inserimento e nell’archiviazione di documenti. La realtà imprenditoriale, alla ricerca di nuovi operatori, sta organizzando le ricerche di personale attraverso la Regione Lazio. Le persone chiamate a lavorare in questa realtà, dovranno operare mansioni di inserimento e archiviazione dei dati.

Offerta di lavoro per 30 archivisti

Chi sarà interessato a questa domanda di lavoro, potrà presentare la propria candidatura alla mansione entro e non oltre domenica 30 luglio 2023. A offrire questa opportunità lavorativa, è la società Bucap S.p.A. Tale realtà imprenditoriale, come possiamo vedere, è attiva nel settore dell’archivistica dal 1982. Nella sua lunga esperienza professionale, ha gestito magazzini di deposito e custodito documenti per conto di terzi. Chi supererà le procedure di selezione per questo mestiere, dovrà inserire i dati e poi archiviare nei sistemi opportuni i vari documenti.

L’offerta per archivista: i requisiti per la mansione

Da quello che ci viene comunicato, dei 30 posti disponibili, almeno 5 saranno riservati ai candidati provenienti dalle categorie protette. Questi sono i requisiti richiesti per poter lavorare con la Bucap S.p.A. :

età preferibilmente rientrante nella fascia 20 – 30 anni

Possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea

Possedere già esperienza precedente nel ruolo da ricoprire

Possesso della patente di guida di tipo B

Avere una buona conoscenza e dimestichezza con l’uso del computer.

I requisiti per le fasce protette

Questi saranno i requisiti per le fasce protette:

età massima compresa nella fascia tra 20 i 40 anni

Il candidato deve essere automunito

Essere in possesso della patente di guida di tipo A o di tipo B

Avere una buona conoscenza e dimestichezza nell’uso del computer.

Il contratto di lavoro e le modalità di domanda

Per chi verrà assunto, sottoscriverà un contratto a tempo determinato a tempo pieno. Qui, percepirà mensilmente la cifa di 1252,57 euro, con possibilità di trasformare eventualmente il contratto a tempo indeterminato. La domanda la troverete sulla piattaforma “Spazio Lavoro” della Regione Lazio. Un volta compilato il form, dovrete scannerizzarlo e inviarlo alla mail recruiting@bucap.it, allegandolo insieme al vostro curriculum vitae.