Offerta di lavoro all’Aeroporto di Fiumicino, si cercano 50 addetti ai bagagli: come funziona, requisiti, domanda

Una società che offre servizi all’Aeroporto di Fiumicino, la Aviation Services, cerca nuovo persona da inserire nell’ambiente aeroportuale. L’ultima offerta di lavoro pubblicata dall’azienda, è quella legata alla ricerca di 50 risorse che vadano a occuparsi del reparto bagagli. Questo comparto, trattandosi di aeroporto internazionale, diventa fondamentale per la filiera di volo presso la struttura del Leonardo Da Vinci.

L’offerta di lavoro presso l’Aeroporto di Fiumicino

La Aviaton Services risulta tra le principali realtà fornitrici dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”: l’azienda infatti ricerca 50 figure professionali da inserire all’interno della realtà aeroportuale. La ricerca dei professionisti, affidata all’agenzia del lavoro ManPower, è quello di addetti al carico, scarico e movimentazione dei bagagli. Inoltre, l’addetto dovrà spostare anche le merci che viaggiano su aereo, mostrando la capacità di saper guidare tutti quei mezzi professionali che tale attività richiede per offrire un servizio efficiente.

Il contratto degli addetti ai bagagli

L’impiegato che verrà assunto all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino, riceverà un contratto a tempo determinato. Tale rapporto contrattuale, pur se lo far lavorare nello scalo fiumicinese, lo legherà ad Avion Services, aprendogli la porta a una crescita aziendale.

I requisiti per lavorare

Il candidato perfetto, secondo Avion Services, deve possedere minimo la licenza media, la patente di guida B, disponibilità di lavoro part-time su turni H24, con turni anche nei weekend e nei giorni festivi. Come assunto, la risorsa riceverà un periodi di formazione sia teorico che pratico, dove il lavoratore verrà messo in condizione di conoscere, e utilizzare, i meccanismi meccanici richiesti da questo mestiere. Inoltre, sarà istruito anche all’utilizzo dei meccanismi elettrici, che lo aiuteranno a svolgere al meglio le mansioni richieste.

La candidatura per lavorare

Per l’opportunità di lavoro come addetto ai bagagli, bisognerà inviare la propria candidatura entro e non oltre il 13 luglio 2023, facendo arrivare la propria domanda presso la pagina “Operai per Aeroporto Fiumicino”.

Foto: @Azzellino_NCC_