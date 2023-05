Sciopero aerei 4 giugno 2023: orari, compagnie e voli garantiti

È stato indetto per domenica 4 giugno lo sciopero degli aerei, anche se verranno garantiti alcuni voli. In un primo momento, la protesta di quattro ore era prevista per venerdì 19 maggio scorso, e doveva riguardare l’handling aeroportuale. Le sigle sindacali che avevano annunciato la manifestazione, Filt, Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, hanno poi deciso di farla slittare.

Quali sono i servizi coinvolti nello sciopero

Ad essere coinvolti sono tutti quei servizi è l’insieme dei servizi destinati all’assistenza a terra degli aeromobili e dei viaggiatori, sono quindi compresi sia le attività di imbarco e sbarco dei passeggieri e delle merci sia il ricovero degli aerei. La decisione di far slittare lo sciopero è dipeso dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Per questo motivo, anche domenica, la protesta esclude i territori colpiti dall’alluvione, per evitare che la popolazione già provata dagli agenti atmosferici possano avere ripercussioni anche dall’iniziativa.

I voli potranno essere cancellati o subire ritardi

Sono diversi i voli che potrebbero subire ritardi o addirittura essere cancellati, di certo ItaliaRimbordo ha annunciato che circa 220mila italiani potrebbero subire disservizi dalla protesta. Seppure Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha previsto che alcuni voli siano garantiti, per cercare di limitare i disservizi ai viaggiatori. Nello specifico ha chiesto alle compagnie aeree di specificare quali saranno i voli garantiti.

Quali sono i voli garantiti

Oltre ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso saranno garantiti: I voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

I voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA, (LICD) DTR 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC), DTR 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD), EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ), EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN), EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO),, EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN), EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO), EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ), RYR 4429 CAGLIARI (LIEE) GENOVA (LIMJ), RYR 4430 GENOVA (LIMJ) CAGLIARI (LIEE), RYR 4360 PESCARA (LIBP) TRAPANI (LICT), RYR 4361 TRAPANI (LICT) PESCARA (LIBP), RYR 4653 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN), RYR 4652 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ), RYR 376 CAGLIARI (LIEE) CATANIA (LICC), RYR 375 CATANIA (LICC) CAGLIARI (LIEE), SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ), WZZ 8185 CATANIA (LICC) BOLOGNA (LIPE), WZZ 8186 BOLOGNA (LIPE) CATANIA (LICC), VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF), VOE 1135 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO), VOE 1215 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ), VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY), VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC), VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ), LAV 5002 LAMPEDUSA (LICD) FIUMICINO (LIRF), LAV 5004 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC). È assicurato l’arrivo a destinazione dei voli in corso nel momento di inizio dello sciopero.