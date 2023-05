Sciopero nazionale 26 maggio 2023: chi si ferma a Roma, a rischio treni e scuole

Sarà un venerdì nero quello di domani in tutta Italia. E i cittadini, da nord a sud, dovranno fare i conti con non pochi disagi perché treni, scuole, asili sono a rischio. Per la giornata del 26 maggio, infatti, è stato indetto uno sciopero su scala nazionale e i lavoratori di molti settori incroceranno le braccia anche a Roma e nel Lazio. Solo l’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione, sarà esclusa dalla protesta: lì si continua a lavorare, a spalare il fango e ad aiutare le persone ‘intrappolate’ nelle loro abitazioni. Nel resto d’Italia, invece, lo sciopero, voluto dalla sigla sindacale Usb, ci sarà. E in molti si fermeranno.

A Roma ci sarà lo sciopero Atac venerdì 26 maggio 2023?

Una buona notizia per i cittadini di Roma c’è: lo sciopero del 26 maggio non riguarderà Atac e Cotral, quindi metro, bus e tram non sono a rischio. E i servizi saranno regolari anche sulle due ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo. A incrociare le braccia, invece, saranno i lavoratori del trasporto ferroviario: a rischio i treni Fs, nazionali e regionali e quelli di Italo, anche se in alcune fasce orarie i convogli sono garantiti.

Scuole e asili a rischio a Roma (e in tutto il Lazio)

Ma se da una parte domani nulla cambierà per Atac e Cotral e il servizio viaggiatori sarà regolare, dall’altra lo sciopero interesserà tutti i servizi pubblici essenziali. E, quindi, molte scuole e asili di Roma e di tutto il Lazio domani potrebbero essere chiusi.

Sciopero Roma 26 maggio 2023, a rischio trasporti e scuola: gli orari