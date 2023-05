Sciopero Trenitalia venerdì 26 maggio 2023: orari e treni garantiti, tutte le info

Lo sciopero di venerdì 26 maggio potrebbe mettere in ginocchio l’Italia, da nord a sud. Paura per il blocco del trasporto pubblico, metro e bus, ma soprattutto per lo stop che dalle 9 alle 17 potrebbe subire il servizio ferroviario di Trenitalia e di Italo. Anche i treni, infatti, sono a rischio, soprattutto a livello locale, con i convogli a breve percorrenza.

Sciopero 26 maggio. Ecco cosa potrebbe succedere

Venerdì 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 tutti i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni, a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane. Al momento non sono state previste modifiche per le tratte e i treni a lunga percorrenza; forte il fermento e il malcontento da parte degli addetti ai lavoro e soprattutto dei sindacati. Per agevolare l’assistenza cliente e il flusso di informazioni sulle eventuali variazioni in atto nella suddetta giornata si potrà far riferimenro al numero verde gratuito 800 89 20 21 o al sito trenitalia.it. Sarà necessario, inoltre, prestare attenzione ai comunicati stampa e agli avvisi forniti e diffusi dallo stesso Gruppo Ferrovie dello Stato. I treni garantiti sono, invece, riportati nelle griglie sull’apposita pagina web di Trenitalia.

Criticità previste

Oltre al fermo del trasporto pubblico, potrebbero esserci ulteriori criticità in alcuni uffici, di aziende pubbliche e private, ma anche nella didattica di scuole di ogni ordine e grado. In molti temono per asili nido e materne. Dovrebbe rimanere invariato, invece, il servizio di trasporto aereo, altro tema critico dell’ultimo periodo.

Lo sciopero generale di 24 ore, indetto dall’Unione dei sindacati di Base con l’adesione Usb Pi e Fisi, interesserà i lavoratori dei settori sia pubblici che privati. Oltre ai trasporti, anche la scuola e gli uffici pubblici, ad esclusione del settore aereo. Italo ha fatto sapere, invece, che al fine di limitare i disagi garantirà alcuni treni nella fascia oraria che andrà dalle 9 del mattino alle 17 del pomeirggio.