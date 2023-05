Sciopero treni venerdì 26 maggio 2023: orari e fasce di garanzia

Venerdì 26 maggio è stato indetto dal sindacato Usb uno sciopero generale per l’intera giornata. I treni a causa di questa protesta subiranno una interruzione di circa 8 ore, con inizio alle 9 e 01 e termine alle 17. Un lasso temporale nel quale i convogli potranno subire cancellazioni, ritardi o modifiche. Sta di fatto che, però, verranno assicurati i treni a lunga percorrenza durante le fasce di garanzia, ossia: 6:00 – 9:00, e 18:00 – 21:00.

Sciopera anche il trasporto pubblico locale

Ma lo sciopero riguarderà anche il trasporto pubblico locale. Anche in questo caso si tratterà di uno sciopero di 24 ore che potrebbe far registrare dei disservizi agli utenti. Si tratta di una manifestazione con la quale l’Unione Sindacale di Base rivendica la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli addetti del settore. I contratti sono alla base della protesta. Sono stati proprio i sindacati a diffondere una nota per chiarire le motivazioni dello sciopero di venerdì prossimo.

L’Usb ha chiarito in una nota quali sono le motivazioni dello sciopero

Si fa portavoce delle doglianze dei lavoratori l’Usb e chiede: ‘ 300 euro netti subito in busta paga, stipendi legati all’inflazione reale, un salario minimo di 10 euro l’ora e prezzi e tariffe calmierate’. Istanze che si basano su una serie di considerazioni svolte dalla sigla sindacale che evidenzia: ‘lavoratori che hanno assistito alla riduzione del potere di acquisto del 12 per cento, il costante peggioramento delle condizioni di lavoro tra precarietà, flessibilità, aumento della produttività e ritmi di lavoro, oltre a licenziamenti indiscriminati e condizioni di sicurezza lavorative sempre peggiori”. Ma anche “salari al di sotto dei 7 euro lordi l’ora”. Tutte situazioni per le quali l’Usb ha organizzato la manifestazione di protesta nei confronti di un “governo più a destra della storia della nostra Repubblica”. Una posizione che vuole confermate come il sindacato sia dalla parte dei lavoratori, al fine di tutelare i diritti di questi ultimi.