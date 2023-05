Sciopero servizi aeroportuali: il dramma dell’Emila Romagna fa slittare la protesta

Era stato proclamato lo sciopero nazionale dei servizi aeroportuali per domani, 19 maggio, da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, ma i sindacati hanno deciso di farlo slittare al prossimo 4 giugno. Si trattava di una protesta che avrebbe coinvolto per 24 ore i lavoratori che si occupano dell’insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a terzi , vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione, e per la quale Ita Airways aveva annunciato la cancellazione di 111 voli nazionali. Vista, però, la situazione drammatica che si trova a dover affrontare la popolazione dell’Emilia Romagna la manifestazione è stata rinviata.

La soddisfazione del vicepremier per la decisione di rinviare lo sciopero

Una notizia che è stata accolta con soddisfazione dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che, secondo quanto riporta Il Messaggero, ha dichiarato nel corso del question time al Senato: “Desidero ringraziare i responsabili nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto aereo fissato per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza di quanto richiesto. Visti i momenti che stiamo vivendo penso questo rappresenti un bel senso di unità del Paese. Ringrazio le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti”.

I sindacati hanno voluto replicare al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture

Alle dichiarazioni del Ministro hanno prontamente risposto le sigle sindacali promotrici dello sciopero precisando che sin dalle prime ore di oggi, giovedì 18 maggio, sono al lavoro per rinviare lo sciopero previsto per la giornata di domani. Una decisione che, ci hanno precisato a sottolineare, è esulata dalla richiesta di Salvini. La risposta al Ministro ha rappresentato un’occasione utile a invitare il vicepremier a ricordarsi dei lavoratori non solo in queste occasioni.