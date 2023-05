Sciopero nazionale trasporti e scuola venerdì 26 maggio 2023: orari e motivazioni

Il 26 maggio 2023, torna un nuovo sciopero nazionale dei trasporti e della scuola. Nuovamente, i sindacati creano agitazioni lungo tutta l’Italia per protestare contro l’azione politica del Governo guidato da Giorgia Meloni. La giornata, che cadrà di venerdì, venne qualificata con il “bollino nero” per i numerosi disagi che potrebbero crearsi tra la sfera dei trasporti cittadini, quelli su ferro e il servizio scolastico.

Tutto sullo sciopero nazionale di trasporti e scuola del 26 maggio

A indire lo sciopero delle categorie inerenti i trasporti e la scuola, sono le sigle sindacali di FISI e USB. Alle agitazioni sindacali non parteciperà il trasporto aereo, ma invece verranno chiamati i professionisti di tutte le categorie elencate, operativi sia nella sfera pubblica che privata. A comunicare lo sciopero, che ricordiamo avrà sviluppo a livello nazionale, è stato lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’ente ministeriale ha consigliato, quindi, di evitare l’utilizzo dei mezzi pubblici in quella giornata.

La RAI appoggia lo sciopero

A partecipare allo sciopero, anche gli operatori interni alla RAI. Tra i dipendenti dell’azienda pubblica alla radiotelevisione, saranno interessati quelli operanti nel settore audiovisivo. L’azienda ha già comunicato lo sciopero di tutti i suoi dipendenti, avvertendo anche come tale situazione potrebbe incidere anche sulla programmazione del palinsesto. Come spesso accade in queste situazioni, quindi, qualche programma del 26 maggio potrebbe saltare all’ultimo momento per la mancanza di tecnici e operatori.

Quanto durerà lo sciopero

Lo sciopero nazionale indetto da FISI e USB avrà una durata di 24 ore. I maggiori problemi, sul suolo italiano, sono previsti soprattutto a Milano, dove molti tesserati di entrambi i sindacati in agitazione sono dipendenti in ATM. Problemi ci potrebbero essere anche con i treni di Lombardia Trenord e in particolare Trenitalia, che invece copre tutta la rete ferroviaria della Penisola. Sulla rete ferroviaria, lo sciopero dovrebbe avvenire tra le ore 9 e le ore 17.