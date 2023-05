Sciopero scuola venerdì 26 maggio 2023: orari Regione per Regione

Gli scioperi non si fermano mai, così come le proteste per garantire sempre condizioni migliori sul luogo di lavoro, per i professionisti di ogni settore, soprattutto quello pubblico. Ed ecco in arrivo un nuovo stop delle attività, questa volta previsto per l’intera giornata di venerdì 26 maggio. Ecco qualche dettaglio di cosa ci aspetterà.

Sciopero Trenitalia venerdì 26 maggio 2023: orari e treni garantiti, tutte le info

Sciopero per il 26 maggio: i dettagli

Dunque, scendendo nel dettaglio, l’USB-Unione Sindacale di Base e la FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali hanno indetto uno sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici e privati, previsto per la giornata di venerdì prossimo. Dallo sciopero, a quanto pare, restano esclusi il trasporto aereo, anche se all’orizzonte sembra essere previsto uno stop anche per questa categoria nel mese di giugno, e i Comuni chiamati alle ballottaggio dopo le elezioni. Restano, ad ogni modo, garantiti i collegamenti con Sicilia e Sardegna dove si torna alle urne, così come tutti gli altri servizi essenziali.

Sciopero scuola per venerdì 26 maggio

Certamente a rischio c’è la scuola per la giornata di venerdì prossimo, data 26 maggio 2023. Come comunicato dal Ministero dell’Istruzione attraverso una nota ufficiale, è stato proclamato uno sciopero generale per tutta la giornata suddetta, in piena adesione con quello che abbiamo scritto in precedenza, ovvero con lo stop indetto dalla Confederazione USB con adesione USB PI e FISI. Come quasi sempre accade in queste situazioni, non si tratta di una legge universale, e lo stop o l’eventuale chiusura degli istituti dipenderà da scuola a scuola, e anche da insegnante ad insegnante. Insomma, per sapere se per la giornata di venerdì prossimo la scuola sarà aperta o chiusa, bisognerà informarsi individualmente presso il proprio istituto di riferimento. Inoltre, infine, da sottolineare che e a scioperare sono anche bidelli e personale ATA, allora la scuola rimarrà comunque chiusa.