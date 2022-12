Borse di studio Inps fino a 2.000 euro: come partecipare al bando, requisiti e come inviare domanda

L’Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso per assegnare oltre 9.000 borse di studio da 1.000€ e 2.000€ relative a corsi universitari e corsi di specializzazione post lauream nell’a.a. 2020-2021. Come si legge nel bando scaricabile dal sito dell’Inps, per partecipare al concorso ci sono dei limiti e dei requisiti da rispettare. L’opportunità è data a circa 9.170 studenti che hanno tempo fino al 20 febbraio 2023 per inviare la domanda.

Le borse di studio INPS fino a 2.000 euro: ecco come partecipare al bando

In linea con altri bandi dell’Inps, le borse di studio sono concesse ai figli o agli orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni credenziali sociali e dei pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici. Vediamo nel dettaglio chi può partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio Inps e come inviare la domanda. Il bando di concorso offerto dall’Inps per l’assegnazione delle borse di studio è rivolto a studenti figli o orfani di iscritti a una delle seguenti categorie:

dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici,

iscritti alla Gestione Magistrale,

dipendenti o pensionati del Gruppo Poste Italiane Spa o ex Ipost.

Per avere diritto alla prestazione, questi soggetti devono aver frequentato corsi di laurea universitari e corsi di specializzazione post lauream nell’anno scolastico 2020-2021. Nel bando l’Inps specifica che le 9.173 borse di studio sono suddivise tra:

8.840 borse di studio da 2.000€ per corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all’estero legalmente riconosciuti;

333 borse di studio da 1.000€ ciascuna per corsi universitari di specializzazione post lauream, inclusi master, dottorati PhD, corsi di perfezionamento).

I requisiti del bando

Per l’ammissione al bando per il conferimento della borsa di studio, gli studenti spettanti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

aver frequentato un corso universitario o di specializzazione post lauream durante l’anno accademico 2020-2021;

avere un’età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando;

non aver già fruito, per l’anno accademico 2020-2021, di altre misure precedenti e analoghe erogate dall’INPS, dallo Stato o da enti regionali con un valore superiore al 50% dell’importo del bonus;

non essere vincitori del bando INPS Collegi Universitari per lo stesso anno accademico;

non essere studenti fuori corso o ripetenti;

aver sostenuto tutti gli esami e aver ottenuto i crediti previsti dal piano degli studi scelto relativi all’anno accademico per il quale si concorre;

aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 riferita agli esami dell’anno accademico per il quale si concorre;

nel caso di conseguimento del diploma di laurea, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su 110 o equivalenti.

Inoltre la borsa di studio è cumulabile con i contributi per la partecipazione al progetto Erasmus. Se lo studente frequenta o ha frequentato contemporaneamente l’Università e il Conservatorio o Istituti musicali o Accademie di Belle Arti potrà presentare la domanda di bonus per un solo percorso di studio.

Compilare la domanda per le borse di studio INPS

Prima di compilare la domanda per accedere al bando di concorso bisogna fare due passaggi preliminari:

verificare la propria iscrizione nella banca dati dell’Inps per essere riconosciuti dall’istituto come richiedenti della prestazione. Per iscriversi in banca dati occorre compilare e inviare il “modulo AS150” alla sede provinciale Inps del territorio almeno 10 giorni prima della scadenza del bando. Il modulo AS150 può essere inviato in forma digitale per posta elettronica, via fax allegando un documento di identità o attraverso il proprio indirizzo PEC;

presentare la dichiarazione sostitutiva unica per l’Isee 2023. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione Isee 2023, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario fare una nuova richiesta poiché tale valore viene acquisito automaticamente dall’Inps.

Per compilare la domanda di partecipazione al concorso si deve accedere al sito dell’Inps tramite Spid, Cie o Cns alla pagina “Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS”, compilando tutti i campi presenti nel modulo di domanda e indicando l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente. La procedura per l’invio telematico della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 23 gennaio 2023 alle ore 12:00 del 20 febbraio 2023. Attenzione: la domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile. Per correggere ogni eventuale errore occorre dunque inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà solamente l’ultima domanda valida ricevuta entro la data di scadenza del bando.