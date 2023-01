Concorsi Esercito 2023, tutti i bandi: requisiti e come partecipare

Sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’Accademia militare e sono in arrivo anche le direttive per il concorso per i Volontari in ferma iniziale (VFI). Con il nuovo anno anche l’Esercito italiano apre l’opportunità di nuovi posti per i giovani e le giovani all’interno della forza armata.

Tutti i bandi per il concorso nell’Esercito del 2023

Il bando di concorso per l’Accademia militare prevede l’ammissione di 146 allievi al primo anno del 205° corso per l’anno accademico 2023-2024, inoltre è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 94 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, di Commissariato e Sanitario dell’Esercito Italiano. Infine, tra le novità dei concorsi per l’esercito, si è dato il via al potenziamento attraverso il reclutamento nelle carriere iniziali in forza armata incentrato sulle figure professionali del Volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) e prefissata triennale (VFT) equivalenti all’ex VFP1 e VFP4. Di seguito tutti i dettagli su chi può partecipare e come.

Al concorso per l’ammissione all’Accademia possono accedere i candidati che possiedono i seguenti requisiti al momento della domanda:

cittadinanza italiana;

compimento del 17º anno di età;

aver conseguito o stare per conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

possedere idoneità psicofisica e attitudinale al servizio;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati condannati per delitti non colposo;

non essere in atti imputati in procedimenti ti penali per delitti non colposo;

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

avere tenuto condotta incensurabile;

avere il consenso dei genitori se minorenni;

avere riportata esito negativo nell’abuso di alcol, sostanze stupefacenti non a scopo terapeutico.

La domanda di partecipazione deve essere presentata online attraverso il portale dei concorsi del ministero della difesa al link www.difesa.it e seguendo il percorso “siti di interessi approfondimenti” > “concorsi e scuole militari”. Attenzione: l’accesso al portale è previsto solo con credenziali digitali quali SPID o CIE. Qualsiasi altro metodo di invia della domanda non sarà preso in considerazione.