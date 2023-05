Concorsi pubblici 2023, ecco quali sono i bandi in arrivo e come fare domanda

I Concorsi pubblici che sono in arrivo nel corso di questo 2023 sono ancora molti, così come quelli in arrivo per i prossimi anni. Bisogna continuare a monitorare i siti ufficiali, dal momento che ancora non si hanno molte notizie a disposizione, tuttavia è già possibile capire quali saranno e come più o meno prepararsi alla partecipazione.

Concorsi pubblici 2023: bandi, quali sono e le nuove regole, ecco cosa cambia

Concorsi pubblici 2023: le opportunità in vista

Per ora, quello che sappiamo è che l’obiettivo del ministero della Pubblica Amministrazione è l’assunzione di 450.000 unità per i prossimi mesi ed anni. Di questi, ben 167.000 saranno le assunzioni previste proprio per l’anno corrente 2023: stando alle prospettive più ottimistiche, allora, il numero di assunzioni potrebbe aggirarsi intorno agli 800 mila. Insomma, questo sembra essere il momento giusto, più opportuno per iniziare a guardarsi intorno. Ecco allora qualche informazione preliminare per rimanere sul pezzo e non lasciarsi sfuggire niente.

Nuovi concorsi pubblici in arrivo nel 2023: quali sono?

La lista è ampia e folta. Sono davvero numerosi i concorsi pubblici in arrivo per il 2023, così come tanti e numerosi sono i settori di impiego messi a disposizione. Ad esempio ci sono assunzioni previste per il ministero del Turismo, l’Agenzia delle Entrate e anche concorsi per le Forze dell’Ordine. Il ventaglio è ricco di opportunità d’impiego, e ovviamente parliamo di posizioni molto sicure e ben retribuite. Da non sottovalutare, per fare un altro esempio, anche i posti che verranno messi a disposizione nel ministero della Giustizia, che proprio per il 2023 sta organizzando un grande piano di assunzione che in futuro potrebbe arrivare a sfiorare i 15.000 profili da inserire totali.

Ecco allora una lista abbastanza esaustiva dei concorsi che verranno erogati nel prossimo futuro: