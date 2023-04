Concorsi pubblici ad aprile 2023: ecco quali sono i bandi in scadenza e come fare domanda

Arrivano i concorsi pubblici per Aprile 2023. Andiamo a vedere quali bandi sono in fase di scadenza e come si può fare la domanda, ancora, per parteciparci. Anzitutto, verrà aperta o addirittura prorogata la domanda di selezione per entrare nell’Amministrazione Pubblica. L’obiettivo del Governo di Giorgia Meloni, è quello di assumere 9 mila persone nel prossimo triennio. Numeri, però, che potrebbero essere ridimensionati già dal Consiglio dei Ministri di domani.

I concorsi pubblici per Aprile 2023

Tra quelli più ambiti, c’è il concorso in INPS per l’assunzione di 701 medici. Serviranno specialisti nel campo dell’invalidità civile, oltre a unità per riempire i reparti di medicina legale legati alla materia previdenziale e assistenziale. La ricerca del personale avverrà su tutte le Regioni d’Italia, con la scadenza del bando prevista il 26 Aprile. Sempre l’INPS, ricerca 483 dipendenti tra operatori sociali, psicologi e figure professionali affini. Il bando, aperto il 3 Aprile, si chiuderà nella giornata di venerdì 21 Aprile.

L’Esercito Italiano ha aperto il bando di concorso per il reclutamento di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (FPI). Per ambire al concorso, basterà possedere minimo la licenza media, con la domanda che potrà essere presentata tra il 12 aprile e l’11 maggio 2023. Ci sarà poi il concorso ASMEL, che avverrà in selezione unica. Gli assunti potranno ottenere contratti a tempo determinato oppure indeterminato. Ci saranno due concorsi per entrare nell’Ente, con la domanda di ammissione che andrà consegnata entro il 6 Aprile.

Altri concorsi pubblici

Da menzionare anche i bandi di concorso per entrare nelle Scuole Militari nell’anno 2023-2024. Il bando prevede l’inserimento di 245 ragazzi presso i licei classici o scientifici della Nunziatella di Napoli, la Teuliè di Milano, la Morosini di Venezia o la Douhet di Firenze. Le iscrizioni per le Scuole Militare, secondo i bandi saranno aperte fino alla giornata del 2 maggio 2023, in un’occasione per famiglie e ragazzi che non è assolutamente da perdere.