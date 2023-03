Concorsi pubblici all’Agenzia delle Entrate, 9 mila assunzioni nel 2023-24 in tutta Italia. Con le procedure concorsuale programmate dall’Alde, all’interno dell’Ente entreranno 5 mila nuove assunzioni. A queste, andranno sommate altre autorizzate dalla nuova Legge di Bilancio 2023. La somma degli altri concorsi, facendo i calcoli, dovrebbero stimarsi intorno alle 3,900 assunzioni all’interno dell’Agenzia delle Entra delle Entrate.

Concorsi pubblici Agenzia delle Entrate, le nuove assunzioni

A oggi, l’Agenzia delle Entrate propone questa tipologia di concorsi pubblici:

Concorso per il reclutamento di complessivi 2500 funzionari (tributari, legali, servizi di pubblicità immobiliare, logistica e approvvigionamenti), con l’avvio delle procedure di selezione entro l’anno.

Concorso per 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3

Concorso per il reclutamento di complessivi 1.644 funzionari (in ambito tributario, fiscale, protezione dati, gestione .

Le assunzioni autorizzate dalla nuova Legge di Bilancio

Nonostante sia ancora in fase di approvazione, la nuova Legge di Bilancio 2023 prevederebbe l’assunzione di 3,900 nuove persone da inserire all’interno dell’Agenzia delle Entrate. Unità di persona che verrebbero inserite, all’interno dell’Ente, nel biennio 2023-2024. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate punta a cercare nuovi funzionari da inserire all’interno del proprio sistema. Profili che verranno selezionati passando dal reclutamento dei bandi per il concorso pubblico.

Come menzionato anche negli approfondimenti dedicati e rintracciabili nella sezione “Concorsi Agenzia delle Entrate 2023”, la manovra verrà sostenuta in due modi. Il primo farà riferimento alla programmazione dei concorsi tenuti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ulteriori posti di lavoro, troveranno posto attraverso concorsi pubblici esterni ma autorizzati dalla Legge di Bilancio 2023. Il concorso per funzionario pubblico, vedrà una procedura concorsuale per titoli ed esami.

Il concorso per funzionario

Per questa tipologia di dirigente, l’Agenzia delle Entrate è in ritardo sulla copertura dei posti lavorativi. Infatti, i concorsi pubblici e le nuove assunzioni dovevano avvenire già lo scorso anno. Procedura, che forse anche per la fase di stallo dettata dal clima della pandemia, è slittata fino a quest’anno. Dunque, è stato normale ricalibrare la data del concorso pubblico per l’Agenzia delle Entrate a quest’anno, in una data però ancora da destinarsi.

Tali nuove assunzioni, rientreranno nel programma di assunzioni dell’Agenzia delle Entrate per il biennio 2023-24. Si parla di 9 mila unità da assumere, riprendendo peraltro il programma di pubblicazione dei bandi di concorso 2022-23 dell’Agenzia delle Entrate. I primi concorsi, dovrebbero essere legati al recupero delle due prove che dovevano avvenire nel primo semestre del 2022.