Concorsi pubblici marzo 2023 per diplomati e laureati: ecco quali sono

Se stai cercando un’occupazione e vuoi metterti in gioco attraverso la partecipazione a qualche concorso pubblico, nel mese di marzo sono diverse le occasioni disponibili. Infatti, i concorsi pubblici indetti nelle scorse settimane ed ancora aperti sono numerosi. Anche le figure professionali ricercate sono alquanto diversificate e vanno dai funzionari per i quali è richiesta una laurea, fino ai semplici tecnici per i quali è invece richiesto il diploma e, in alcuni casi, la licenza media. Di seguito i concorsi attivi ma in procinto di scadere per il mese di marzo 2023.

Concorso Polizia Penitenziaria 2023, bando per 1.713 posti: requisiti e come candidarsi

Le selezioni per i concorsi pubblici in scadenza a marzo 2023

Tra le selezioni attive nel mese di marzo c’è il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di assistente sociale, Categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso la Regione Lazio che ha scadenza il prossimo 22 marzo. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 50 posti di tecnico manutentivo, a tempo parziale per diciotto ore settimanali ed indeterminato in scadenza il 23 marzo ed ancora, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti A.P.S. presso l’ASST di Lecco ed in scadenza sempre il prossimo 23 marzo. Per quel che riguarda i requisiti, al primo concorso possono partecipare tutti gli assistenti sociali in possesso di un titolo di studio idoneo, cioè la laurea, mentre per la selezione dei tecnici è prevista il possesso della licenza di scuola media inferiore. Infine, per le professioni sanitarie è richiesta apposita laurea in scienze infermieristiche. Ma non finisce qui.

Lavorare nelle forze dell’ordine

Altre possibilità lavorative, determinate sempre da appositi bandi concorsuali, sono previste per coloro che desiderano intraprendere una carriera all’interno delle forze dell’ordine. A in particolare si segnalano due concorsi: uno relativo all’assunzione di 140 commissari dei funzionari di Polizia e l’altro volto, invece, all’assunzione di 1.713 posti di agente di Polizia Penitenziaria. Per quel che riguarda il primo concorso, per candidarsi è necessario possedere la laurea magistrale o specialistica e non aver superato i limiti di età previsti dal legislatore. Per il secondo iter concorsuale, invece, oltre ai requisiti basilari quali la cittadinanza italiana, il godimento di diritti civili e politici e avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, vi sono alcuni specifici criteri da rispettare quali: possedere qualità morali e di condotta nonché efficienza ed idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria. Il limite ultimo per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso è fissato per il prossimo 14 aprile.