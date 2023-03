Concorso Polizia Penitenziaria 2023, bando per 1.713 posti: requisiti e come candidarsi

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro e vuole mettersi in gioco sperimentando la strada dei concorsi pubblici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo concorso per gli agenti di Polizia Penitenziaria volto al reclutamento di 1.713 allievi agenti. Ma quali sono i requisiti per partecipare al e qual è la scadenza da rispettare per l’inoltro della candidatura? Ecco tutto quello che serve sapere.

I posti disponibili per il concorso di Polizia Penitenziaria 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 marzo il nuovo concorso volto al reclutamento di 1.713 agenti di Polizia Penitenziaria. I posti disponibili per chiunque volesse inoltrare la propria candidatura sono così ripartiti: 1.028 posti tramite concorso per esami e titoli, dei quali 771 per gli uomini e 257 per le donne, tra volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno sei mesi e volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o congedo. Ancora, 685 posti sono invece riservati, tramite concorso pubblico per esame, ai cittadini. È bene poi precisare che i posti del concorso eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei della prima categoria indicata, saranno assegnati agli idonei non vincitori che invece appartengono alla seconda categoria, seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito, maschile e femminile. Ma quali sono i requisiti per partecipare al concorso per gli agenti di Polizia Penitenziaria?

I requisiti e la domanda

Per quel che riguarda i requisiti, oltre a quelli essenziali come la cittadinanza italiana, il godimento di diritti civili e politici e avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, vi sono alcuni specifici criteri da rispettare quali: possedere qualità morali e di condotta nonché efficienza ed idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria. Il limite ultimo per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso è fissato per il prossimo 14 aprile.